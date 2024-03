Jesús Vázquez llama «chulo» a Bruno y es desenmascarado fuera de cámara en ‘Bailando’

Bruno Vila afrontó una noche muy complicada en ‘Bailando con las Estrellas‘ este sábado, 16 de marzo. Fue una décima gala un tanto agridulce para él porque, aunque hizo su mejor baile hasta la fecha y recibió algunos halagos por parte de varios miembros del jurado, tuvo que hacer frente a las críticas de compañeros y a un polémico comentario del propio Jesús Vázquez.

El concursante gallego bailó un freestyle junto a su pareja de baile, pero la confianza de uno de los componentes del jurado, Gorka Márquez, fue nula. «Cuando he visto Bruno y ‘freestyle’, he dicho ‘desastre total'», reconoció. «Qué confianza, chico», le replicó el Mozo de Arousa notablemente molesto. Un malestar que aumentó cuando todos los jueces aprobaron su actuación menos Gorka, que le endiñó un doloroso 4.

«A mi me gustaría saber dónde no ha visto la calidad, no sé», se lanzó a decir Bruno Vila al recibir esa mala puntuación que volvió a bajarle la media y, en consecuencia, a colocarle una vez más en la última posición de la clasificación. Jesús Vázquez trasladó la pregunta al juez para que motivara ese sonado suspenso.

«En muchos sitios, pero no te lo voy a decir, porque no quiero ir al grano y decirte todas las cosas. Te he dicho cosas positivas… Lo único que creo es que estamos en un punto que el programa es sobre el baile y, aunque el público vote, yo quiero que la gente considere que el ganador tiene que ser el mejor bailarín», sentenció muy tajante Gorka.

«Es que me comparáis con gente que no partía del mismo nivel que yo», se quejó el también participante de ‘Reacción en cadena’. «No te estoy comparando, lo que te estoy diciendo es que en el punto en el que estamos tu nivel…», se defendió Gorka mientras Bruno le interrumpía cada vez más enfadado y agitado: «Vamos, que tendría que estar en la calle».

«Si fuera un examen de historia, ¿quién gana? El mejor, el que sabe más de historia», apostilló Blanca Li, la presidenta de la mesa de jueces de ‘Bailando con las Estrellas’. «Ya veremos qué pasa», verbalizó Bruno Vila. Un comentario un tanto desafiante que fue interpretado como una forma de mostrarse excesivamente confiado de que puede llegar a ser el ganador del concurso ante el imbatible apoyo del público que le salva todas las semanas.

En ese preciso instante, Jesús Vázquez no se cortó en dar su opinión en mitad de ese momento de gran tensión y calificó a Bruno de «chulo» por esa actitud algo prepotente que reflejó al recibir la valoración. «Le ha salido la vena eh… Que se nos pone chulo el Mozo de Arousa. Te ha salido bien gallego», le espetó el presentador. «Lo que soy», le contestó el joven con cara de circunstancia y nada agradado con ese comentario.

Acto seguido, Jesús Vázquez señaló que Bruno «tiene demasiada confianza en la gente de casa» y se colocó del lado de Gorka Márquez en ese rifirrafe con el participante. «Yo entiendo lo que dice Gorka. Luego, el mismo público que no critique si sigue o no sigue un concursante, porque es el público el que vota y, si deciden que se quede Bruno, luego no pueden decir: ‘¿y por qué se queda Bruno?’ Se queda porque lo habéis votado», clamó el comunicador.

Además, por si esto no fuera suficiente, Bruno Vila también tuvo que enfrentarse a las feroces críticas de algunos compañeros de competición. Mala Rodríguez y su maestro de baile, Álvaro Cuenca, creen que el gallego tiene dos caras que utiliza para su beneficio y para que la gente desde casa empatice con él y le vote. Ninguno de los dos acaba de creerse esa faceta tímida y sensible que muestra cada noche y no se cortaron en airear su verdadera cara.

«Yo es con la persona que menos conecto, es juguetón y cuando se enciende el pilotito rojo de la cámara vende otra historia. Es un gran estratega, tenemos ante nosotros a un gran actor, le encanta la cámara (…) En la sala de las estrellas le da un pico de subidón de hablar y de energía como muy alta y luego va al plató y le da como más tendencia a la tristeza y al llanto», señalaron sin pudor.

Unas demoledoras palabras que Bruno Vila escuchó en directo y ante las que respondió utilizando las palabras que en su día Julia Gómez Cora le dedicó al darle un uno en la puntuación. «La satisfacción más grande que me llevo de este programa es que he aprendido que la energía hay que ponerla en bailar, no en criticar», sentenció.