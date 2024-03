Críticas en tromba por lo ocurrido con Bruno Vila justo al final de ‘Bailando con las Estrellas’

Bruno Vila se ha colocado en el punto de mira en ‘Bailando con las Estrellas‘ por su cuestionadísima continuidad en el talent show de Telecinco. Hace unas semanas eran algunos compañeros los que, de forma velada, se mostraban un tanto molestos con que el público le salvara cada semana con un nivel sensiblemente inferior al del resto de concursantes.

No se puede ignorar que el integrante de Mozos de Arousa está muy descolgado respecto a los demás competidores, pero, aunque el jurado profesional le otorga bajas calificaciones, el voto de los espectadores a través de Mitele siempre le salva de la ceremonia de expulsión. El joven, gracias fundamentalmente a ‘Reacción en cadena‘, ha conquistado a la audiencia por su simpatía.

No obstante, en la gala 10 de este sábado, Bruno Vila protagonizó su mejor actuación. Parece estar en racha y remontar un poco el vuelo. Bailó un freestyle contemporáneo, ‘Only love can hurt like this’, junto a Marta Blanco, su maestra de baile. Julia, la jueza más crítica con él, quedó fascinada: «No sé qué ha pasado pero lo cierto es que has mejorado mucho, aunque tengo que decirte que estamos en la gala número diez y venimos de ver las actuaciones de dos compañeros tuyos muy buenos».

Aun así, aunque logró una de sus mejores valoraciones, obtuvo 31 puntos y esa calificación le colocó nuevamente en la última posición en la tabla de clasificación de ‘Bailando con las Estrellas’. Sin embargo, para no variar, se libró de la nominación por los votos del público en la plataforma de Mediaset. Por lo que son Elena Tablada y Mala Rodríguez quienes se enfrentarán a la eliminación la próxima semana.

Aunque no es una novedad que la gente indulte a Bruno Vila sistemáticamente, en esta ocasión el jurado se rebeló contra ese resultado totalmente legítimo y así lo transmitió al término de la gala de anoche. «Yo quiero mucho a Bruno, pero lo quiero ver en un desafío así», dijo Antonia Dell’Atte. «Con todos los respetos, Bruno debería estar alguna vez en la situación que están tus compañeras. También forma parte del aprendizaje», apoyó Boris Izaguirre.

«Estamos en un programa de baile donde lo importante es el baile y debería ganar el que mejor baila, debería ser así. Si no, se llamaría Miss Simpatía y el que mejor caiga que gane el show», soltó Gorka Márquez mucho más duro en su declaración mientras Blanca Li, la presidenta del jurado de ‘Bailando con la Estrellas’, lamentó que el público cambie el voto para favorecer siempre a Bruno.

Un machaque en tromba hacia el gallego que enfadó a algunos compañeros como Mala Rodríguez, que sacó la cara por él: «Yo creo que no es necesario que hagan esto». «Yo creo que el público reacciona ante las injusticias y a lo mejor lo que ha percibido es que vuestra puntuación hacia mi es injusta», replicó el propio Bruno Vila, que no se amilanó y se enfrentó en esos términos a los jueces del programa.

Mientras en el plató se caldeaba el ambiente, en redes las críticas se producían en cascada por ese ataque generalizado a Bruno cuando no era su responsabilidad que le hubieran salvado, sino de los espectadores por haberle votado masivamente una gala más. «Se están cebando con Bruno»; «es innecesario este machaque» o «me parece vergonzosa la humillación del jurado» son algunos de los múltiples comentarios que suscitaron esos minutos finales de la noche.

Yo creo que se están cebando con Bruno. ¿Que es quizás de los que menos fluido baile? Es evidente. Pero hoy ha hecho una buena actuación y los dos nominados son dignos de nominación. No entiendo que ataquen a Bruno de nuevo al final del programa #BailandoconlasEstrellas10 https://t.co/rKie1wbgbe — ©® ✨ (@CristhianBlue99) March 17, 2024

Cuanto más caña de el jurado a bruno más le voy a votar me parece que lo tratan fatal bailará peor pero no hace falta humillarle cada gala un poco de profesionalidad #BailandoConLasEstrellas10 — amapola_92 (@amapola_92) March 17, 2024

Me parece vergonzosa la humillación por parte del jurado y de algunos compañeros hacia Bruno. Si permitís que vote el público, tenéis que acatar el resultado y si no, cambiar las reglas para la próxima edición. Un 0 al programa #bailandoconlasestrellas10 — rokokorres (@rolokorres) March 17, 2024

por qué llaman soberbio a Bruno? Cuando es el más respetuoso cuando es al que más humillan y destruyen en cada programa? #Bailandoconlasestrellas10 — ELVERDADES (@Mamaaburridddda) March 17, 2024

¿Qué necesidad tiene Bruno de irse a su casa con esa cara de tristeza que ha puesto al escuchar todo lo que han dicho?#BailandoConLasEstrellas10 — Desi García Cámara (@Desibarna10) March 17, 2024

completamente innecesario el machaque que se le está haciendo a bruno #BailandoConLasEstrellas10 — ✨ (@___sinmas) March 17, 2024

Se les nota la inquina

con @bruno🙈Es asqueroso como le están intentando dar la vuelta. Que cambien la forma de votar del público si tanto les pica 🙄#BailandoConLasEstrellas10 — Judith Mendoza (@JudithM40993105) March 17, 2024

Deplorable!!! — marisa nacher (@MarisaNacher) March 17, 2024

#BailandoConLasEstrellas10 Madre mía el jurado cómo se ha pasado con Bruno!!! Yo me marcharía en este mismo momento, a ver qué argumentos daba el programa. — Garden1964 (@GmezRovira) March 17, 2024

No, no me parece justo que Bruno siga en el programa, pero menos justo me parece la manera en la que cada programa el jurado lo machaca, cuando siempre ha dicho que su nivel es nulo y fue el programa quien lo llamó para participar #BailandoConLasEstrellas10 — Aysel🇮🇨 (@ayselgarciia) March 17, 2024

Que es esto de atacar el jurado personalmente a Bruno. No es una competición de baile en la que gane el mejor. Es un concurso de TV en el público vota por el concursante que más le gusta ver bailar.

Por cierto las normas las pone el programa no Bruno 😘#Bailandoconlasestrellas10 — Alkatranck (@alkatranck) March 17, 2024

Pero otra vez, QUÉ CULPA TIENE BRUNO DE QUE EL PÚBLICO LE VOTE?? Cambiad las reglas si no os gusta y punto #BailandoConLasEstrellas10 — Carla Porta🤍🦖 (@caarluss_) March 17, 2024

Ni después de que el público lo salve dejan a Bruno tranquilo. Es alucinante lo del jurado #BailandoConLasEstrellas10 — Adrià🇮🇱 (@_Adry___) March 17, 2024