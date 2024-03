Indignación con Ana Rosa tras su bulo sobre Pedro Sánchez con el 11-M: «Dejad de manipular»

A diferencia de la cobertura especial que han dedicado otros programas, ‘TardeAR‘ no ha querido hacer nada especial este lunes por el veinte aniversario del 11-M. No obstante, Ana Rosa Quintana si que ha querido lanzar un mensaje justo antes de arrancar ‘salseAR’, la sección de crónica social de su programa en Telecinco.

Y es que justo al final de la sección de ‘Expediente Marlasca’, ‘TardeAR’ ofrecía un vídeo recordando lo que sucedió hace veinte años después de que Manu Marlasca se hiciera eco del susto que han sufrido este mismo lunes unos viajeros del metro en Moncloa por una incidencia en un tren.

«Yo creo que todo el mundo nos acordamos lo que estábamos haciendo el 11 de marzo, la edad que teníamos. Yo estaba trabajando y lo estuvimos retransmitiendo durante toda la tarde. Y para mí es la tarde más dolorosa de mi vida, el tema más doloroso que me ha tocado cubrir por las consecuencias, el atentado terrorista más grave en Europa», aseveraba Ana Rosa.

«Y desde aquí queremos acompañar a los familiares de las víctimas y a todos aquellos que conservaron la vida pero se le han quedado secuelas para siempre. Los reyes de España presidiendo este homenaje a las víctimas», añadía Ana Rosa Quintana.

Lluvia de críticas a Ana Rosa por su mentira sobre Pedro Sánchez

Al volver del vídeo, Ana Rosa no dudaba en lanzar una pulla a Pedro Sánchez con un controvertido comentario por el que se le han echado encima en redes. Y es que la presentadora soltaba una mentira para atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Esto ha quedado en nuestra memoria y nuestro corazón. Y las víctimas y los que quedan que todavía siguen sufriendo, creo que es un día para acompañarlos como han hecho los Reyes. No sé, creo que el Presidente del Gobierno no ha estado en el acto, debería tener algo más importante que hacer», soltaba sin pudor.

Como era de esperar, ese comentario ha provocado la indignación de algunos espectadores que no dudaban en tachar de mentirosa a la presentadora por soltar un bulo que era fácilmente demostrable pues Pedro Sánchez ha presidido junto a los Reyes, Felipe y Letizia, el acto que se ha celebrado en la Galería de las Colecciones Reales con motivo del día europeo contra las víctimas del terrorismo en el que han participado también responsables de la UE y víctimas.

@anarosaq #TardeAR11M o sea que Pedro Sánchez no ha estado en el acto? Por favor, dejad de desinformar y manipular. https://t.co/Ca0VPJShAP — Marisa (@isamar_zgz) March 11, 2024

#tardear11m qué gesto más feo has hecho Marta López, cuándo se ha metido FachaRosa con el Presidente, se te ve el plumero igual qué tú jefa para no desentonar🤮 — olivia (@LolyRoncal) March 11, 2024

@anarosaq @TardeARtv

Acaba de decir Ana Rosa en su programa que Pedro Sánchez no ha ido al homenaje de las víctimas del 11M porque tendrá otras cosas que hacer, efectivamente ir al homenaje de las víctimas del terrorismo. pic.twitter.com/xzHjxBL3ct — Virginia (@Virgini85919359) March 11, 2024

La MENTIROSA de Ana Rosa Quintana diciendo que Pedro Sánchez no ha estado en el homenaje a las víctimas del 11-M cuando SI QUE HA ESTADO



No ha estado en el homenaje organizado por la Ayuso, algo OBVIO #TardeAR @anarosaq https://t.co/YtyM5y8Ku9 — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) March 11, 2024

@TardeARtv miserable Ana Rosa Quintana, el presidente del gobierno estaba donde tenía que estar, junto a los reyes de España (aunque usted no le quiera ver). — Josefina (@jumadanalv) March 11, 2024