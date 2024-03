Estupor con ‘Hermanos’ por la inesperada muerte de uno de sus protagonistas principales

Parece que la tragedia se está cebando con ‘Hermanos‘, la serie turca de Antena 3 que este lunes volvió a liderar el prime time pese a competir contra ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ al anotar un gran 15,7% y 1.084.000 espectadores.

Después de tener que decir adiós a Ahmet tras el trágico accidente que sufrieron cuando se desplazaba junto a su familia al lugar en el que se iba a casar con Suzan; los Eren han vuelto a sufrir otro gran e inesperado revés con otra pérdida.

Al comienzo del episodio de ‘Hermanos’ de este lunes vimos como Elif le agradeció a Ayla todo lo que estaba haciendo por ella y le confesó que se había convertido en su segunda madre, sin saber que ella fue la última persona que vio con vida a su progenitora.

Pese a todos los problemas que habían tenido en el pasado, Akif organizó una cena en memoria de Ahmet a la que acudieron los Eren y sus amigos. Los padres de Doruk le tendieron una mano a los jóvenes que habían sufrido el accidente e incluso a la propia Suzan, que sigue sin recuperarse de la muerte del que iba a ser su marido.

Tras una fuerte discusión, Sevval consiguió ganarse a Sarp y ponerle de su parte al hacerle creer que Ömer quería abrir la tumba de su padre para pedir una muestra de ADN y reclamar su herencia. Así, para proteger su patrimonio y evitar que Ömer luchase por sus derechos, Şevval convenció a sus hijos para que firmasen un documento en el que le cedían a ella lo que habían heredado de Ahmet.

Ese cambio de Sarp hacia Ömer provocó que el hijo de Şevval desvelase el gran secreto de Süsen. El joven Eren se enteró de lo que realmente ocurrió en el accidente en el que su hermano Kadir perdió la vida de la peor manera posible y sintió una rabia y una decepción tremenda hacia su novia.

Doruk muere en un accidente de coche

Quien también se entera de toda la verdad sobre la muerte de Kadir fue Doruk pues Ömer se lo contó a Asiye cuando estaba con él. El joven Atakul cogió el coche muy alterado y llamó a su padre para preguntarle si lo que le habían contado era verdad y Akif le confirmó que Melisa había chocado con Kadir el día que murió.

Justo en ese momento, Doruk perdía el control del coche al intentar esquivar a dos personas que estaban cruzando la carretera. Tras llegar a la zona, los médicos trasladaron a Doruk al hospital en estado crítico. Pero por desgracia no pudieron hacer nada por salvar su vida. Nebahat y Akif no supieron reaccionar cuando recibieron la noticia y rompieron a llorar desconsoladamente pues se sentían culpables por lo que había pasado.

Por su parte, al llegar al hospital y enterarse de que su novio había muerto, Asiye se rompía por completo y aunque su primo intentó sujetarla al perder los nervios, los médicos tuvieron que atenderla.

Akif, entre la vida y la muerte tras dispararse

Y llegó el funeral de Doruk en el que todos los familiares y amigos estaban completamente destrozados. De hecho, Asiye no pudo asistir porque estaba hospitalizada. Pese a la rabia que tenía hacia ellos y las ganas que tenía de denunciarlos a la policía por ocultado lo que hizo Melisa la noche que murió Kadir, Ömer decidió optar por dejar las cosas al ver a Akif y Nebahat rotos por la muerte de su hijo.

Akif no podía soportar el cargo de conciencia tan grande que tenía y volvió al cementerio después del funeral de su hijo para acabar con su vida con una pistola delante de su tumba. Asiye llegó justo cuando el empresario iba a dispararse. Y aunque fue otro joven el que intentó parar la desgracia, Akif se disparó en un brazo y su vida corría grave peligro.

¿Qué ocurrirá en el capítulo de ‘Hermanos’ de este martes?

Asiye no es capaz de olvidar a Doruk. Se acuerda de él constantemente y llora su pérdida junto a Nebahat. Las dos le echan de menos y están muy afectadas tras su fallecimiento.

Ömer no puede ni ver a Süsen. No puede aceptar que le traicionara con algo tan grave como la muerte de su hermano. Asegura que ya no la quiere y que no quiere saber nada de ella.

Akif quiere introducir en su vida al chico que le salvó la vida. Le recuerda a su hijo Doruk y quiere que se quede en su casa y buscarle un trabajo para reemplazar el duro vacío que ahora le embarga.

Un compañero del trabajo de Ömer discute con él e intenta apuñalarle, pero Orhan se interpone en ese forcejeo y termina llevándose la cuchillada él. Por su parte, Aybike descubre que Ayla mató a la madre de Elif.