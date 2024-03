‘Hermanos’ vive la trágica muerte de uno de sus protagonistas en su último capítulo

*¡ATENCIÓN SPOILERS!

Los fans de ‘Hermanos‘ asistieron este martes 12 de marzo a una nueva tragedia en la serie turca de Antena 3. Y es que de nuevo se vivió un capítulo lleno de venganza y dolor con la trágica muerte de uno de sus protagonistas dejando desolados al resto.

Tras una larga lucha y espera, Suzan y Ahmet por fin iban a vivir el día más esperado por ellos: el día de su boda. Pero no todo iba a ser de color de rosas y es que tras descubrir los planes de su ex, Sevval no estaba dispuesta a quedarse quieta.

Así, Sevval no dudaba en mover ficha para evitar que su ex marido pudiera iniciar una nueva vida. Para ello, la mujer se citaba en secreto con un hombre misterioso con la ayuda de Akif para pedirle un favor: que provocara un accidente que afectara a la furgoneta nupcial de Suzan y Ahmet.

Paralelamente, y sin saber nada de lo que estaba a punto de ocurrir, Suzan y Ahmet se disponían a subir a la furgoneta que les iba a llevar al lugar de la ceremonia. Pero no iban solos. Junto a ellos estaban Ömer, Süsen, Asiye, Doruk y Sarp. Con lo que no contaban es que el vehículo iba sin frenos después de que alguien los hubiera manipulado.

Cuando la furgoneta arrancaba y cogía velocidad, Ahmet se daba cuenta de que no tenía frenos y tuvo que pegar un volantazo para evitar chocar con otro coche de manera frontal. Sin embargo, con ese volantazo el vehículo cayó por un barranco y todos los ocupantes perdían el conocimiento y tenían la cara llena de sangre.

Sevval se cobra su venganza con Ahmet en ‘Hermanos’

Tras un pequeño salto en el tiempo, descubrimos que todos estaban bien salvo Ahmet, quien había perdido la vida en ese accidente. Así, podíamos ver a Sarp, Yasmin y Ömer completamente destrozados con lágrimas en los ojos mientras empaquetaban las cosas de su padre.

«Desearía haber pasado más tiempo con él. Ojalá nos hubiéramos encontrado antes», aseveraba Ömer. Sus hermanos trataban de consolarle y de hacerle ver que Ahmet le quería mucho pese a que nunca le había llegado a reconocer oficialmente como su hijo.

Cuando los tres compartían un momento tan duro y a la vez emotivo, aparecía Sevval. La madre de Sarp y Yasmin no soportaba ver a Ömer junto a sus hijos y estallaba diciéndole que se fuera de su casa. «No tengo que pedirle permiso para ver a mis hermanos», le respondía Ömer. «Claro que me lo tienes que pedir, porque a partir de ahora viviré en esta casa con mis hijos», le contestaba ella. Lo que no esperaba la mujer era que sus hijos iban a salir en defensa de su hermano. » “No seas ridícula, mamá, lo hemos invitado nosotros”, soltaba Yasmin.