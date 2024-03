Elena Tablada aclara lo sucedido en realidad en ‘Bailando con las estrellas’ tras su escándalo

‘Bailando con las Estrellas‘ se enfrentó el pasado sábado a un hecho insólito justo al final de la décima gala del programa que presentan Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Y es que Adrián Esperón, el bailarín de Elena Tablada anunciaba su decisión de dejar de ser el maestro de la que fuera pareja de David Bisbal.

«Noto que ya no conecta conmigo. Podría decirse que no sirvo ya como su maestro y así me lo ha trasladado esta semana. Yo quiero ser profesional y doy un paso a un lado, no quiero perjudicarla en este concurso. Abro petición al programa y a ella para que le puedan poner a otro maestro«, aseveraba Adrián Esperón.

Tras escucharlo, Jesús Vázquez advertía al bailarín y a Elena Tablada que la dirección de ‘Bailando con las estrellas’ valoraría lo que hacer. «Vamos a tranquilizarnos, hablaremos con la dirección del programa, consultaremos las bases del concurso y veremos si a estas alturas del programa es posible hacer un cambio así», afirmaba el presentador.

Y finalmente, la dirección de ‘Bailando con las estrellas’ ha valorado la decisión de Adrián Esperón y ha optado por cambiar de bailarín a Elena Tablada. Con ello, la hispano-cubana ha estrenado esta semana nuevo maestro para tratar de quedarse una semana más en el programa de Telecinco. Y es que cabe recordar que Elena se jugará la expulsión frente a Mala Rodríguez en ‘El último baile’ al arranque de la próxima gala.

Elena Tablada, feliz con el cambio de bailarín en ‘Bailando con las estrellas’

Después de este cambio, Elena Tablada ha publicado una serie de stories en su cuenta de Instagram explicando lo que ha sucedido y como se encuentra con su nuevo bailarín. «Al final no sintonizar es parte de la dinámica de vida y de los procesos de los seres humanos. Nosotros dejamos de sintonizar y se toó una decisión completamente responsable y hay que ser consecuente con ello tanto el que la toma como el que la recibe. Confío siempre que los cambios son para bien», destaca la concursante.

«Estoy súper agradecida a mi maestro el que he tenido hasta ahora porque me ha ayudado a evolucionar y a llegar a donde estoy hoy. Estoy muy contenta con el maestro que me han puesto, con su actitud y su metodología. Estoy volviendo a disfrutar otra vez en los ensayos. Si es mi última etapa en el programa quiero llevarme un buen sabor de boca», prosigue diciendo.

Tras ello, Elena Tablada no ha dudado en compartir una imagen junto a su nuevo maestro y bailarín con el que tratará de luchar por quedarse en ‘Bailando con las estrellas’. Se trata de Angelo Madonia, el que fuera bailarín de Sheila Casas, gran amiga de Elena que precisamente dio la cara por ella hace unos días destapando la otra cara de Adrián Esperón.