Elena Tablada revela lo que hay entre Laura Matamoros y Javier Ungría fuera de ‘Supervivientes’

Hace algunas semanas Elena Tablada sorprendía al asegurar ante las cámaras de Europa Press que no le recomendaba a Laura Matamoros iniciar una relación con su exmarido, Javier Ungría. Ahora, la empresaria ha destapado el insospechado vínculo que tienen en común los concursantes fuera de ‘Supervivientes 2024′.

Todo comenzó cuando la hija de Kiko Matamoros le confesó a Jorge Javier Vázquez que su tipo de hombre ideal era Javier Ungría, y no Kiko Jiménez, como se venía especulando. Al ser preguntada por esta revelación, Elena Tablada dejaba claro que no recomendaba a la influencer tener una relación con el padre de su hija pequeña: «Me cae demasiado bien como para eso».

En su visita a ‘¡De viernes!’ la semana pasada, José Antonio León le volvió a preguntar sobre este tema. Fue entonces cuando la exconcursante de ‘Bailando con las estrellas’ desveló que Laura Matamoros «conoce perfectamente» a Javier Ungría fuera del reality. Y es que, según explicó, el hermano de Javier es el mejor amigo de Benji, expareja de Laura.

Elena Tablada destapa el vínculo entre Laura Matamoros y Javier Ungría

De esta forma, Elena Tablada reveló que la influencer conocía perfectamente al empresario antes de participar en ‘Supervivientes 2024’ a través de su expareja y padre de sus dos hijos, Benji Aparicio. Por el momento, entre Laura y Javier no ha pasado nada, ya que han estado en playas separadas. Pero ahora que los dos están juntos en la misma isla y solo el tiempo lo dirá.

La relación entre Elena Tablada y Javier Ungría se terminó en agosto de 2022 por decisión de él. Y, desde entonces, mantienen una batalla por la custodia de su hija. A la exconcursante de ‘Bailando con las estrellas’ no le hizo ninguna gracia enterarse por la televisión de que su ex iba a participar en ‘Supervivientes’. Eso sí, dejó claro en ‘¡De viernes!’ que no tenía miedo a lo que pudiera contar de ella en el concurso.