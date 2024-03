La dirección de ‘Bailando con las Estrellas’ se enfrenta a un hecho inaudito por una retirada

‘Bailando con las Estrellas‘ se ha enfrentado a un hecho histórico en su décima gala en Telecinco con la ruptura entre Elena Tablada y Adrián, su bailarín profesional. Es cierto que entre ellos no ha habido una especial química y han chocado en varias ocasiones, pero nadie se podía imaginar que las cosas se pusieran tan tensas como para tomarse una decisión de este calibre.

Al término de la actuación de este sábado, Adrián ha tomado la palabra y ha anunciado su decisión: «Yo he dicho siempre que Elena puede hacer un buen papel en este concurso, pero también es verdad que noto que ya no conecta conmigo. Podría decirse que no sirvo ya como su maestro, así me lo ha trasladado esta semana. Yo quiero ser profesional y doy un paso a un lado, no quiero perjudicarla en este concurso. Abro petición al programa y a ella de que le puedan poner a otro maestro».

Sus declaraciones han causado un gran shock entre el jurado y en Jesús Vázquez, que se ha visto sobrepasado por una situación sobrevenida. «Vamos a tranquilizarnos, hablaremos con la dirección del programa, consultaremos las bases del concurso y veremos si a estas alturas del programa es posible hacer un cambio así», ha comentado el presentador de ‘Bailando con las Estrellas’.

«Lo que quiero es conectar con mi maestro y no hay contacto», ha lamentado Elena Tablada, que ha atribuido su mala actuación con esa falta de química con Adrián y el mal rollo que se ha instaurado entre ellos esta última semana. «No podemos tomar decisiones así. Hablaremos con la dirección con la que nos reuniremos al final de programa», ha insistido Vázquez, apelando a unas normas del formato que tendrán que revisar para comprobar si se puede realizar ese cambio.

Por su parte, Blanca Li, la presidenta del jurado de ‘Bailado con las Estrellas’, ha resaltado cómo ha influido esa mala relación entre Tablada y Adrián en su baile: «Yo lo que veo es que es obvio que esa sensación que tienen ellos se ve en el baile, lo hemos sentido, era como que no pasaba nada, no había emoción, las transiciones eran extrañas, faltaba energía, conexión. Estabais súper serios y me he fijado en que no os mirabais a los ojos». Finalmente, solo han recibido 35 puntos, quedando nominados para la expulsión de la próxima semana.