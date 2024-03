Sheila Casas destapa lo que pasó realmente con el bailarín de Elena Tablada en ‘Bailando’

Noche de gran tensión la que se vivió este sábado en ‘Bailando con las estrellas’ con varios protagonistas. Por un lado, Bruno Vila que una vez más volvió a dividir a las redes por seguir en el programa pese a su escaso nivel como bailarín y que también vivió un momento con Jesús Vázquez al llamarle «chulo». Y por otro, Elena Tablada y su enfrentamiento con su bailarín, Adrián Esperón. Una guerra en la que se ha posicionado Sheila Casas.

Y es que después del fuerte desencuentro que vivieron la semana pasada Tablada y Adrián Esperón parece que la relación entre ellos ha saltado por los aires. De hecho, el bailarín sorprendió a todos este sábado al pedir que no quiere seguir bailando con la ex mujer de David Bisbal y Javier Ungría.

«Yo he dicho siempre que Elena puede hacer un buen papel en este concurso, pero también es verdad que noto que ya no conecta conmigo. Podría decirse que no sirvo ya como su maestro y así me lo ha trasladado esta semana. Yo quiero ser profesional y doy un paso a un lado, no quiero perjudicarla en este concurso. Abro petición al programa y a ella para que le puedan poner a otro maestro«, dijo el bailarín de Elena Tablada poniendo a la dirección de ‘Bailando con las estrellas’ en un brete pues es un hecho inaudito que un bailarín pida un cabio de pareja y más en plena recta final del concurso.

«Vamos a tranquilizarnos, hablaremos con la dirección del programa, consultaremos las bases del concurso y veremos si a estas alturas del programa es posible hacer un cambio así», recalcaba entonces Jesús Vázquez. Habrá que esperar a ver que sucede la próxima semana teniendo en cuenta que Tablada y Adrián Esperón se juegan su continuidad y tendrán que enfrentarse a ‘El último baile’ contra Mala Rodríguez y Álvaro Cuenca.

Sheila Casas se pronuncia sobre Elena Tablada y la guerra con su bailarín

Ante esta guerra abierta entre Elena Tablada y Adrián Esperón, otra de las ex-concursantes de ‘Bailando con las estrellas’ y con quien Elena hizo una gran amistad, Sheila Casas se ha pronunciado alto y claro en Instagram dejando entrever que no todo es lo que parece y que el bailarín de la cubana tendría un lado oscuro.

«Mucho ha tenido que aguantar Elena Tablada de este señor que no se sabe, no es oro todo lo que reluce! Es muy fácil decir cosas en 2’ de directo para quedar bien y luego la realidad es muy diferente. Tú puedes Elena, sigue esforzándote y dándolo todo como siempre!», escribía la hermana de ario y Óscar Casas en el post de ‘Bailando con las estrellas’ con el vídeo sobre lo sucedido entre Elena y Adrián.

Un mensaje al que la ex de Javier Hungría ha querido contestar para darle las gracias por su apoyo. «Sheila Casas hablar con propiedad es lo que tiene. Te quiero. Y me molesta que este perfil, supuestamente para apoyarnos, solo ponga narrativas de personas que no son las que avivan el programa», sentencia Elena Tablada.