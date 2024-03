El ‘guantazo’ sin manos de Avilés a Rosa Benito en ‘Así es la vida’ ante su última polémica

Este viernes 8 de marzo, Rosa Benito regresará a Telecinco como colaboradora de ‘¡De viernes!’. Pero, horas antes de su reaparición televisiva, la madre de Chayo Mohedano se ha visto envuelta en una desagradable polémica. Aunque, según José Antonio Avilés, eso la interesa de cara a su vuelta a un plató de televisión.

Rosa Benito estallaba hace unos días en sus redes sociales contra el youtuber Juan José Menéndez, al que amenazaba con demandar por publicar un vídeo en su canal de YouTube en el que salía ella dándose un beso con su exmarido, Amador Mohedano durante una celebración. Lo más sorprendente de todo es que ese vídeo se lo habría dado al youtuber el propio Amador, quien, además, le dio su consentimiento para difundirlo.

«Estoy pensando en tomar medidas legales sobre alguien que durante unos días está vertiendo mentiras hacia mi persona. Incluso enseñando un vídeo sin mi permiso (me da igual quien se lo haya dado). Era un evento privado, y donde este personaje da a entender que me volví loca (me lo vas a demostrar)», comienza escribiendo la tía de Rocío Carrasco en un comunicado publicado en su perfil de Instagram.

«Y si estuve “LOCA” (ingresada) no me avergüenzo!!! Salí, y soy un ejemplo para muchas personas que vivieron y viven una situación parecida. Doy gracias de tener la familia tan bonita que tengo. Sin ella no lo hubiera conseguido», concluye Rosa Benito su escrito, haciendo referencia a sus problemas de salud mental por los que tuvo que ser ingresada hace unos años.

El youtuber se defiende: «Tenía permiso de Amador»

El creador de contenido se ha defendido de las amenazas de la colaboradora, dejando claro que «tenía permiso de Amador y no voy a decir de quien más para no dar pistas». Según él, cuando Rosa se enteró de que había publicado ese vídeo de ella besándose con Amador, le pidió que lo borrara, pero lo hizo de muy malas maneras y en todo momento buscando culpables.

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Según explica Menéndez, «Cuando Rosa se entera que existe este vídeo entra en cólera… a voces como una loca». Además, cree que la que fuera cuñada de Rocío Jurado está actuando muy sucio: «Estábamos calificando como estabas. En ningún momento estábamos hablando de ningún padecimiento».

José Antonio Avilés, muy duro con Rosa Benito

Este jueves 7 de marzo, en ‘Así es la vida‘ han debatido sobre la polémica. Muchos de los colaboradores no han dudado en salir en defensa del youtuber, criticando la actitud de Rosa Benito. Uno de los más duros ha sido José Antonio Avilés, quien cree que a Rosa «le interesa avivar una polémica para tener una presencia mucho más fuerte en un plató de televisión».

Y es que, según Avilés, «si hay alguien en televisión que sabe controlar los tiempos televisivos esa es Rosa Benito. Casualidades de la vida que vuelve en 24 horas a sentarse en un plató de televisión». Y recuerda que «esta señora, en su momento, apoyó a este youtuber. Cuando daba información que a ella le interesaba para ir en contra de gente que trabajaba en esta cadena. Ahora que ella vuelve a esta cadena y este señor se desentiende de defender a quien ella quiere, aquí todo el mundo es muy malo».

Por su parte, Carmen Alcayde ha defendido a su compañera. «En estos momentos Rosa Benito tiene ninguna necesidad de tener una percha para sentarse porque ya está contratada como colaboradora», ha empezado diciendo la exconcursante de ‘GH VIP’. Aunque ha añadido que «es un juego muy sucio que el decir que una persona te ha atacado por un tema de salud mental. Y el titular que da ella: ‘estuve en un psiquiátrico en 2014 y salí y tal…’, muy bien dicho pero no tiene nada que ver con el youtuber».