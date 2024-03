¿Cuándo se emite el final de ‘La Isla de las Tentaciones 7’? Esta es la fecha exacta

Ya no queda nada para que ‘La isla de las tentaciones’ finalice su séptima temporada en Telecinco. Después de ofrecer doble entrega la semana pasada, el reality presentado por Sandra Barneda afronta ya su recta final en el prime time de Telecinco.

Este miércoles ñ, 13 de marzo, Telecinco ofrece la penúltima entrega de ‘La isla de las tentaciones’ con las hogueras finales de todas las parejas. Así, conocereos cuál es la decisión de David y María, Adrián y Mariona, Álex y Marieta y Ana y Borja.

Con la emisión de las hogueras finales, tan solo quedará por ver el reencuentro de las parejas que han participado en esta séptima edición de ‘La isla de las tentaciones’ ocho meses después de la grabación del reality en República Dominicana. Una entrega en la que descubriremos el presente de cada una de ellas.

Si no hay sorpresas, esta última entrega se ofrecerá el próximo miércoles. 20 de marzo, poniendo así fin a ‘La isla de las tentaciones 7’ tras su gran éxito en Telecinco. No obstante, cabe esperar a si, como es habitual, la cadena decide ofrecer los debates finales del reality en abierto o si como ha hecho con el resto lo deja como contenido exclusivo de Mitele Plus.

Las hogueras finales de ‘La isla de las tentaciones 7’, este miércoles

Tras la intensa experiencia vivida en Villa Playa y Villa Montaña, llega el momento de reencontrarse cara a cara y hacer balance de la prueba de amor a la que se han sometido. Los encuentros ante el fuego encienden las emociones y dejan al descubierto los verdaderos sentimientos de las parejas, antes de responder a la pregunta final: ¿cómo desean abandonar la experiencia: juntos, en solitario o en compañía de un nuevo amor?

La hoguera de David y María continúa y la verdad de lo sucedido entre el joven y Zaira acaba saliendo a la luz. ¿Cómo reaccionará ella? ¿Qué decisión final tomarán?

El reencuentro entre Adrián y Mariona desata un cruce de acusaciones en el que las explicaciones de ambos parecen no ser suficientes. Tras dejarse llevar con Mónica y Julen, respectivamente, la pareja debe demostrar si su amor está por encima de todo. ¿Serán capaces de dejar atrás lo ocurrido?

Ana y Borja afrontan su hoguera final con la necesidad de pedirse explicaciones sobre su comportamiento con Napoli y Andrea. El orgullo levanta un muro entre la pareja según avanza la ceremonia y su futuro juntos parece pender de un hilo. ¿Superará el amor todas sus dudas?

Por último, Álex y Marieta, con las emociones a flor de piel, tratan de justificar sus sentimientos por Gabriela y Sergio durante su experiencia por separado. Cuando afrontan la pregunta final los dos tienen clara su respuesta, protagonizando un final inesperado.