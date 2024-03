Filtran cuál es el verdadero final de María y David tras salir de ‘La Isla de las Tentaciones 7’

Existen pruebas muy evidentes que constatan el estado actual de David y María tras salir de ‘La Isla de las Tentaciones 7’. Y es que la pregunta que todos los espectadores se hacen es cómo han acabado tras el reality de Telecinco después de protagonizar una hoguera final muy bronca que continuaremos viendo la semana que viene con Zaira, la tentadora, interviniendo en ella.

Y, nuevamente, la creadora de contenido La Cuernis ha averiguado ese desenlace. Lo cierto es que, tal y como ha bromeado este perfil, no le ha costado mucho indagar debido a que ambos no se cortaron a la hora de compartir imágenes que probaban que salieron juntos de esta nueva etapa en el programa de Telecinco. La temporada siete de ‘La Isla de las Tentaciones’ se grabó entre mayo y junio y en verano publicaron imágenes irrefutables. Algo que no deben hacer por contrato. Por tanto, incumplieron las normas.

Tras volver a España, en varios stories de Instagram aparecieron besándose y, en el caso de María, respondiendo en estos términos a preguntas sobre su relación: «Con David me siento yo y sé que me ama con todos mis defectos. Nos hacemos mejor y nos hacemos felices. Somos un equipo, siempre vamos a una. Es el amor más sano, bonito y fuerte de mi vida y ojalá todo el mundo tuviera a su lado una persona que le hiciese sentir lo afortunada que me hace sentir David a mí».

En agosto, María y David pasaron las vacaciones juntos y, como regalo de cumpleaños, él le regaló un pedazo de viaje a París que realizaron en el mes de septiembre como así dieron cuenta también en sus respectivas redes. Además, compartieron públicamente que se iban a mudar a Madrid para vivir juntos. Un paso en su relación muy determinante.

No obstante, a partir de noviembre, cuando estaba a punto de arrancar la promo de ‘La Isla de las Tentaciones 7’, comenzaron a cortarse y a difundir publicaciones por separado jugando al despiste. Lo mismo hicieron con sus celebraciones por Navidad, aunque hubo un detalle que les delató: mismos platos y mismo mantel. Todo ello no ha escapado al infalible ojo de La Cuernis, lo que deja claro que están juntos tras el programa y que la experiencia no pudo con ellos finalmente.