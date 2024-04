El bombazo que pone patas arriba la relación de David y María tras ‘La Isla de las Tentaciones’

El triángulo formado por María Aguilar, David Vaquero y Zaira de la Morena ha sido uno de los protagonistas de la última edición de ‘La isla de las tentaciones’. Los tres se han reencontrado este miércoles 10 de abril durante el programa final de ‘El debate de las tentaciones’ y Zaira ha incendiado el plató con una sorprendente información sobre David.

La primera en entrar al plató fue María. La joven confesó a Sandra Barneda lo mal que lo había pasado: «Llevo mucho tiempo callada, contenida, sin decir lo que pienso. Sufrí mucho en la isla, nunca imaginé verme así. Lo pasé muy mal porque vivo adelantándome continuamente a lo que iba a pasar. Llegué con una carga muy fuerte de la anterior temporada, con muchas críticas, y cuando me vi allí me vinieron los miedos y me viene abajo». Sobre su relación actual con David, confirmó que «estamos juntos y vivimos juntos porque estoy muy enamorada. A día de hoy me cuesta decir una cosa mala de David, aunque sea muy impulsivo».

David sobre María: «Se me cae la baba con ella»

Poco después era él quien entraba en el plató, y reafirmaba las palabras de su chica sobre su relación: «Se me cae la baba con ella, es una princesa. Me senté porque tenía que hacer el juego un poquito, pero no hice nada y sabía que no lo iba a hacer en cuanto dije que la capital de Francia es Italia». «Me puse a prueba a muerte, me metí en el jacuzzi y la metí en mi habitación», añadió David.

En ese momento, María se rompía: «Lo he pasado muy mal durante la emisión de la isla, al volver a revivirlo, el verme, y él ha estado a mi lado apoyándome». «Es la primera vez que me enamoro en mi vida y para mí es perfecta», reconocía su novio. Respecto a Zayra, María seguía sin creérsela: «Tiene que seguir mintiendo y miente sobre mentiras, vive en una realidad paralela. La voy a tratar con la misma poca educación con la que me ha tratado ella a mí. Se cree hasta sus propias mentiras. Es una mentirosa patológica».

La bomba de Zayra sobre David

La tensión era palpable nada más entrar Zaira al plató. De hecho, ella misma reconoció que «parece esto un entierro», debido a la seriedad en los rostros de la pareja, que ni se molestaban en saludarla. Era poco después cuando la tentadora soltaba la bomba que pondría patas arriba el plató: «En toda la experiencia, él en los puntos muertos se metía, donde yo me toqué porque no había cámaras. Él se bajaba los pantalones y hacía ‘el helicóptero’, porque como estaba la Torre Eiffel para arriba, pues él lo movía».

«Lo hizo más de una vez. Incluso en la piscina, cuando digo lo de los tocamientos, él me lo ponía aquí y yo le decía a Valeria que se callase porque si le pillaban no lo iba a volver a hacer», añadía Zaira, dejando en shock a todos los presentes. David no dudó en salir a defenderse, tirando de ironía: «Es cierto. Estaba yo en el baño haciendo eso y a mi lado estaba Lunay y Rauw Alejandro. Los tres haciendo ‘el helicóptero'».

Para María, esto no era más que otra mentira de la tentadora. Incluso aseguraba que le había llegado por terceras personas que había ido al debate a mentir: «Yo he sido tentadora y sé que con los puntos muertos, viene enseguida el programa y lo frena». «Pues si has visto ‘el helicóptero’, eso que te has llevado», sentenciaba la novia de David, sin querer darle importancia a esta información de Zaira.