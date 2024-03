Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el capítulo 21 del viernes 22 de marzo?

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá su capítulo 21 este viernes 22 de marzo a partir de las 15:50 horas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, después de su último encuentro, Begoña y Andrés terminaban besándose. Él le decía que ya no puede callarse ni reprimirse lo que siente hacia ella pero Begoña está muerta de miedo por lo que pueda pasar ahora y lo que pueda hacer Jesús si se entera. Mientras Jesús trata de hacerle ver a su mujer que la quiere y que le perdone por sus actitudes agresivas con ella.

Por su lado, Tasio seguía intentando recuperar su relación con Carmen a la vez que Claudia sigue sufriendo al ver que el chico del que está enamorada quiere volver con su ex pareja que además es su amiga y compañera.

Paralelamente, en la fábrica se producía la presentación del nuevo perfume con Luis como gran protagonista. Tras esa presentación, una periodista se acercaba a Luis para tratar de indagar sobre su vida. Todo mientras Luz daba el paso y decidía romper con el perfumista para evitar que su pasado salga a la luz.

Finalmente, Fina y Marta volvían a trabajar juntas en la tienda y se producía un acercamiento entre ambas. Y la hija de Damián le reconocía a la dependienta que a veces se le olvida que es una mujer casada al tener a su marido tan lejos.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 21 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes 22 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 21 de ‘Sueños de libertad’

Después de que Luz rompiera con él, Luis se queda ahora sorprendido con el interés que muestra Celia hacia él. El acercamiento de la periodista a él preguntándole además por la muerte de su padre turba al perfumista pues no sabe cuales sus intenciones.

Jesús se frustra al ver que Damián no confía en él y le obliga a hablar con sus hermanos para poder tomar una decisión sobre el futuro de la fábrica que él considera que debe estar únicamente en su mano por ser el jefe. Pero el patriarca le recuerda que en su fábrica trabajan con personas y no pensando solo en dinero.

María sigue con los preparativos de su boda con Andrés y no duda en pedirle ayuda a Gema. Con ello, la prometida de Andrés logra reconciliarse con la sirvienta después del desencuentro que tuvieron justo antes de que María anunciara su marcha a Jaca.

Tasio tiene miedo de que Claudia eche a perder lo que él ha vuelto a construir con Carmen, pero cuando pide consejo a Gaspar ve que éste sigue enfadado por lo que ocurrió con Sonsoles.

Tras las confidencias que compartieron, Marta decide tener un detalle con Fina. Algo que no pasa desapercibido para el resto de las dependientas que se preguntan a que es debido el cambio de actitud de Marta hacia Fina tras haberla tratado fatal.

Por su lado, Digna decide desenmascarar a Isidro y le advierte que, si no va al médico, ella misma le contará a Fina su preocupante estado de salud. Y es que Digna no está de acuerdo con lo que está haciendo el chófer de los De La Reina respecto a sus problemas de salud.

Finalmente, Begoña sigue mostrando su miedo con Jesús y él le pide que no se rinda y que intente ayudarle porque sin ella su vida no tiene sentido. Ella le cuenta que le vio en el desván llorando ante un cuadro de su ujer Clotilde y él le dice que no tiene que sentir celos por eso.

Paralelamente, Andrés sigue sin poder reprimirse sus sentimientos hacia ella y le pide que por favor le de una respuesta pues no quiere hacer daño a María. Por su parte, Begoña le dice que se centre en su prometida y se olvide de ella porque jamás van a poder ser felices juntos pero Andrés le dice que le esperará todo el tiempo que tenga que esperar. Todo mientras Damián les ve y empieza a sospechar.

Tasio termina contándole a Carmen que justo cuando rompió con ella se estuvo viendo con otra chica y le confiesa que es Claudia. Algo que deja a la dependienta completamente enfadada.