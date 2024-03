Ana Rosa Quintana verbaliza esta implacable queja a ‘TardeAR’: «Voy a morir en directo»

Si hay un presentador que siempre ha traído por el camino de la amargura al público y a sus colaboradores es Jordi González, pues siempre pide que tengan el aire acondicionado alto en los platós en los que trabaja. Y parece que este lunes, alguien hacía lo propio con el plató de ‘TardeAR‘ provocando que Ana Rosa Quintana se quejara ante la dirección en pleno directo.

Así, cuando en ‘TardeAR’ los colaboradores comentaban el tema de la fotografía de Kate Middleton y los retoques que había hecho con photoshop, la presentadora paralizaba la tertulia para hacer una petición a las altas estancias del programa.

«¿Oye me pueden quitar el aire acondicionado que voy a morir aquí directamente en directo?«, preguntaba Ana Rosa Quintana. Un comentario que el resto de colaboradores apoyaban pues también les estaba molestando el aire que les estaba cayendo encima.

«Menos al que llevas el pañuelito», le decía entonces Miguel Ángel Nicolás haciendo referencia a un pañuelo que le habían regalado este fin de semana en Valencia tras ir a las Fallas. «Me está protegiendo porque vamos, madre mía de mi vida, es que está entrando aquí un chorro de aire», añadía.

«Os digo de verdad si no me queréis…», se atrevía a decir Ana Rosa con sorna. «Irse», apostillaba Nicolás en referencia a la mítica frase de Lola Flores en la boda de Lolita. «Si no me queréis irse, pero no me matéis en directo«, sentenciaba la presentadora.