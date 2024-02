Terelu Campos es expulsada en ‘Bake Off’ y se despide con dardazo al jurado de ‘MasterChef’

‘Bake Off’ está a punto de llegar a su recta final. Tras despedir la semana pasada a uno de los favoritos con la expulsión de Marc Clotet, este lunes se ha despedido de su octavo concursante tras una gala en la que hemos viajado por Europa.

Y es que aunque en ‘Bake Off’ los concursantes no se mueven de la carpa, gastronómicamente si que podeos viajar. Y eso es lo que han hecho los famosos en las tres pruebas a las que se han enfrentado en esta octava entrega. Así hemos ido desde Francia a Italia y finalmente por España.

En la primera prueba de la noche, los pasteleros de ‘Bake Off’ se enfrentaban a una prueba de autor en la que viajaban hasta Francia al tener que replicar una de las tartas más históricas: la aristocrática tarta Charlotte. Era un reto en el que las peores resultaban Terelu Campos y de forma inesperada, Ana Boyer después de que todos tuvieran grandes problemas con el abatidor.

De hecho, Alba Carrillo no dudaba en sacar una vez más su carácter al ver como su amiga Rocío Carrasco se quedaba sin hueco en el abatidor para enfriar su tarta. Por ello, la modelo y colaboradora de ‘D Corazón’ no se quedaba callada y señalaba a Ana Boyer por no dejar hueco a los demás en el abatidor. «Ana, necesitamos espacio para todos. Claro, para que te quepa a ti estamos rompiendo las soletillas de los demás», le decía Carrillo. «Alba, lo he puesto en el primero que me cabía», se justificaba Ana Boyer.

«Esta señora… Que adapte el espacio a lo suyo. Y si no que se compre un abatidor, que tiene dineros», soltaba después Alba Carrillo en el vídeo confesionario. Por otro lado, Alba Carrillo no dudaba en pedirle a su amiga Rocío Carrasco que saque su carácter y no se calle porque sino «te avasallan, Rocío». «Es que ya está bien de verdad. Nada, ya está, le doy el abatidor a Ana. Quédatelo, con todos los tenistas. ¡Llévate el abatidor a la ATP!», terminaba diciendo Alba entre risas.

Después, llegaba la prueba técnica en la que los concursantes famosos tenían que replicar un postre típico del sur de la bella Italia, los canolis sicilianos. En concreto tenían que hacer dos tipos de canolis. Un reto en el que los concursantes se las veían y deseaban con la masa.

Como es habitual, en esta prueba, los jueces Eva Arguiñano, Damián Betular y Paco Roncero se marchaban de la carpa para hacer una cata a ciegas. Tras probar los canolis de todos elaboraban un ranking en el que los peores eran Patxi Salinas y Terelu Campos seguido de Rocío Carrasco, Blas Cantó, Pablo Puyol, Alba Carrillo mientras que la mejor era Ana Boyer después del desastre de su primera prueba.

Para concluir esta entrega de ‘Bake Off’, todos los concursantes tenían que enfrentarse a la última prueba. En esta ocasión, en la prueba fantasía, los aspirantes reposteros tenían que homenajear a su celebración favorita de nuestro país con una tarta inspirada en sus ropas típicas todo mientras tenían que bailar y cocinar al ritmo de una charanga.

Alba Carrillo consigue al fin ser la mejor pastelera de la noche

Tras probar todas las elaboraciones, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular se reunían para decidir quién era el mejor de la noche y quién tenía que abandonar la carpa de ‘Bake Off’ en esta entrega. Para ello, evaluaban tanto las tartas Charlotte, los canolis así como la tarta fantasía final.

Y tras ser junto con Rocío Carrasco la única que aún no se había llevado el delantal azul, Alba Carrillo conseguía por fin ser proclamada la mejor pastelera de la noche. Lo hacía ganando a su amiga Rocío, que se quedaba así como la segunda mejor de la noche rozando la victoria.

🧁 Quedaros con amistades que se alegren tanto de las cosas buenas que te pase como estas dos 🥹 ¡Nueva pastelera estrella en #BakeOffRTVE! 🥰



⭕ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/Qe5bEY5pa1 — La 1 (@La1_tve) February 27, 2024

Terelu Campos se va de ‘Bake Off’ entre lágrimas y con dardo a ‘MasterChef’

Por contra, los peores pasteleros de esta entrega eran Patxi Salinas y Terelu Campos tras haber sido capaces de dar lo mejor y lo peor en ‘Bake Off’ tal y como les señalaba Paco Roncero a lo largo de la noche.

Finalmente, Damián Betular era el encargado de decir que la octava expulsada de ‘Bake Off’ es Terelu Campos. Una marcha que dejaba huérfanos a los concursantes y muy tocada sobre todo a su amiga Rocío Carrasco. Antes de irse agradecía a los jueces el cariño con el que les han tratado y valorado y aprovechaba así para lanzar un dardo indirecto al jurado de ‘MasterChef’.

«A los jueces gracias porque se puede ser crítico, se puede ser firme y exigente y no faltar nunca al respeto. Es totalmente compatible y hay muchas personas que no saben hacer eso. Yo creo que en los trabajos que hacemos la crítica es buenísima porque te debe ayudar a crecer, no a hundirte pero la crítica malvada y la perversa dice mucho de quien la dice«, sentenciaba Terelu.

Por último, Terelu no dudaba en agradecer a ‘Bake Off’ lo mucho que le ha ayudado a sobrellevar mejor la muerte de María Teresa Campos. «Para mi esto ha sido un regalo. He pasado horas y horas aquí con vosotros, ha sido como te estoy echando una mano para que te vengas arriba. La vida sigue y sigue para todos. Ha venido en un momento muy difícil pero el adecuado de mi vida. Me voy con pena porque quisiera haber seguido achicharrándome y esas cosas pero me voy muy feliz», añadía entre lágrimas dejando claro que quiere que gane Rocío Carrasco.