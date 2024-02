Susanna Griso se revuelve contra Bertín Osborne tras su frase sobre los homosexuales

Bertín Osborne no puede parar de estar en el centro de todas las polémicas. El artista no dudó en bromear con su público de Alicante en su concierto de este domingo, y ‘Espejo Público’ se ha hecho eco de sus polémicas palabras. Su presentadora, Susanna Griso, no ha dudado en sentenciar al cantante por sus comentarios «homófobos».

El cantante se reunió con su público este domingo y, dejando sus polémicas a un lado, tuvo tiempo de contar uno o dos chistes. El que señaló este lunes ‘Espejo Público’, vino a raíz de una anécdota de su canción ‘Abrázame, amor, abrázame’. El cantante explicó que el tema trataba sobre una mujer de la que se enamoró hace tiempo y que había fallecido recientemente. «Me he enterado de que la semana pasada se murió la pobre. Una chavala monísima», explicó el cantante

«Y esas cosas que te afectan ya, porque, como decían, se está muriendo gente que no se ha muerto nunca», bromeó Osborne sobre la «chavalita» que conoció con 20 años. Fue entonces cuando compartió una desafortunada broma que no gustó demasiado a Susanna Griso. «Oye, por lo menos una de las chavalitas no es un guardia civil, coño. no, es que ahora está de moda. Pues yo no», compartió el intérprete.

Susanna Griso condena la homofobia de Bertín Osborne

Al recoger estas palabras en ‘Espejo Público’, tanto la presentadora como Laura Fa señalaron rápidamente al cantante de rancheras por sus palabras «homófobas». «Esto tiene poca gracia hoy en día…», comenzó señalando Griso, que quedó visiblemente asombrada después de ver las imágenes del concierto en plató.

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

Las colaboradoras de ‘Espejo Público’ no tardaron en insistir en la gravedad del pronunciamiento del jerezano. «Esos son los comentarios profundamente homófobos que tiene Bertín que lo utiliza en plan broma y es que esos comentarios no hacen gracia», aseguró Laura Fa a la comunicadora. «Es que esto no tiene un pase, ya lo siento por Bertín, no se puede defender de ninguna de las maneras», sentenció Susanna Griso.

Gema López quiso entonces matizar que lo que Bertín Osborne había hecho encima del escenario esa noche no se reducía solo a un chiste. «Hay cosas que son chistes desafortunados, y hay cosas que son pensamientos que uno tiene de por vida, y creo que esto responde a su carácter y su forma de actuar«, sentenció la colaboradora de ‘Más Espejo’.

«Es un comentario un poco viejuno», continuó explicando Susanna Griso, suavizando un poco el tono de su compañera de sofá, que se aventuró a acusar al presentador de «machista». «Aún así, yo no le llamaría homofobia. Conociendo a Bertín, no creo que sea un homófobo«, puntualizó la conductora del programa de Antena 3, que decidió finalmente dar un voto de confianza al artista.