Susanna Griso anuncia su abrupta marcha de ‘Espejo Público’: «Es lo último que hago»

Este miércoles, Susanna Griso ha hecho algo que ha dejado sin palabras a los espectadores de ‘Espejo Público’. El magacín matinal de Antena 3 recibió este miércoles a los protagonistas de ‘Sueños de libertad’, la serie que sustituirá a ‘Amar es para siempre’ en la sobremesa de la cadena. Justo en mitad de la entrevista a Natalia Sánchez y Dani Tatay, la presentadora reveló que en unos minutos abandonaría el programa en plena emisión.

Los protagonistas de la nueva ficción de Antena 3 no dudaron en invitar a los colaboradores del programa al preestreno del primer capítulo. Fue entonces cuando Griso, muy cortante, explicó que ella no iba a poder asistir al evento. «Me tenéis que disculpar, no me pongáis chinchetas», adelantó la comunicadora, que reveló entonces que la entrevista a los dos actores sería su última intervención en el programa.

Susanna Griso anuncia su salida de ‘Espejo Público’

Ante la confusión de los invitados, la periodista procedió a explicarse, ya que en unos minutos tenía que abandonar las instalaciones de Antena 3. «Me tengo que ir a Canarias. Ya sabrán nuestros espectadores por qué. Saldré corriendo en unos minutos«, explicó Susanna Griso a los dos protagonistas de ‘Sueños de libertad’. Una salida forzosa que dejó sorprendidos a todos los espectadores.

Natalia Sánchez, Dani Tatay y Susanna Griso en ‘Espejo Público’

«Esto es lo último que hago en este programa hasta el viernes», adelantó la comunicadora antes de irse del plató. Entonces, Miquel Valls tomó su testigo para conducir el resto del programa, revelando finalmente cuál es la urgencia real que mantendrá alejada a Susanna de su programa durante un tiempo. «La cifra de inmigrantes llegados de Canarias en los últimos meses está provocando una situación de colapso sin precedentes», comenzó explicando el colaborador de ‘Espejo Público’.

El motivo real de su ausencia

Fue entonces cuando el compañero de Susanna Griso explicó a los espectadores el motivo por el cuál la periodista se debe desplazar hasta Canarias de forma tan repentina. «Este viernes, en Antena 3, vamos a analizar el drama de la inmigración en Canarias», adelantó Miquel Valls a los seguidores de la cadena. Y es que, al parecer este viernes 23 ‘Espejo Público’ y la primera edición de ‘Antena 3 Noticias’ emitirán programas especiales sobre el fenómeno.

Susanna Griso y Sandra Golpe viajarán hasta las islas para hacer una cobertura especial, lo que las mantendrá alejadas de sus respectivos lugares de trabajo. Por lo que, hasta la próxima semana, el mando de ‘Espejo Público’ quedará en manos de otro de los compañeros de la periodista. Y aunque hoy ha sido Valls quien ha terminado la emisión, habrá que esperar al próximo programa para ver quién se hace con las riendas del magacín.