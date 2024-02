Sonsoles Ónega se lleva este corte de un invitado por lo que llega a preguntarle: «Tenemos que…»

Este miércoles, Sonsoles Ónega recibía en el plató de ‘Y ahora Sonsoles‘ a Luis, un hombre que fue una víctima de las estafas del amor que se producen a través de las redes sociales. Un testimonio con el que el espacio de Antena 3 ha tratado de concienciar a todos los espectadores para que no caigan en el mismo engaño que su invitado.

Sonsoles Ónega ponía el acento en como no suele ser habitual que los hombres denuncien este tipo de estafas aunque también son víctimas. «No solamente le han robado el corazón si no también el bolsillo», recalcaba la presentadora al abordar el caso de Luis.

Tras darle la bienvenida, Sonsoles Ónega ha querido saber cómo empezó todo su caso. «Cuando estás frágil, en las redes sociales eres carne de cultivo. Yo pasé un mal año, tuve varias personas fallecidas a mi alrededor. Me refugié en las redes, publicaba imágenes de paisajes y esta persona comenzó a darme ‘me gusta’ a mis fotos», relataba Luis.

Después, la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ se interesaba por cómo se pasa de intercambiar mensajes y emoticonos a enviarle dinero. «Hay una primera etapa de enamoramiento. Sus mensajes de voz eran seductores y muy pragmática: yo busco una familia y quiero conocerte pero será el 1 de enero de 2024 porque antes no te puedo atender. Te ilusionan, te dan expectativas y son generadores de ansiedad», le explicaba Luis.

Tras escuchar todo su caso, Sonsoles Ónega se interesaba después por saber cuánto dinero le había llegado a pagar a la mujer que le había estafado. » «A mí, en un primer momento, esta persona me pidió 2.700 euros y le di…», contestaba él antes de que Sonsoles le cortara para que le diera una cifra exacta.

No obstante, Luis empezaba a sentirse incómodo con las preguntas de Sonsoles Ónega y el hecho de tener que hablar de dinero. «Hombre, la verdad, que prefiero no decirlo. Quiero centrarme más en demostrar que no somos culpables de nada, que no somos estúpidos y que no tenemos falta de dignidad. Tenemos que decirlo», le soltaba el invitado.