Sandra Barneda tiene que censurar a los colaboradores de ‘Así es la vida’: «Tenéis el micro abierto»

Una tarde más, Sandra Barneda ha tenido que ponerse seria con los colaboradores de ‘Así es la vida’ al ver como todos querían hablar a la vez y no se les entendía a ninguno por estar todos hablando encima de los otros.

Todo se producía en pleno debate sobre la supuesta crisis matrimonial entre Tamara Falcó e Iñigo Onieva. «Surgen los rumores de crisis entre Tamara e Iñigo. Tal vez es porque él ha estado esquiando y disfrutando con sus amigos mientras que su mujer está desaparecida en combate», exponía César Muñoz antes de emitir el vídeo.

A la vuelta del vídeo, todos los colaboradores querían dar su opinión sobre esta posible crisis entre la colaboradora de ‘El Hormiguero’ y su marido. Pero al ver que todos querían hablar a la vez, Sandra Barneda tenía que interrumpirles para darles un toque de atención.

«A mí lo que e dicen es que están perfectos y que ella ha pasado página», exponía Almudena del Pozo. «Yo no me lo creo porque a mí lo que me mosquea es que ella no salga de casa porque es un libro abierto y se le nota la cara», aseveraba Carmen Alcayde mientras que Alejandra Rubio destacaba que era absurdo que se hable de crisis porque una pareja haga planes por separado.

El rapapolvo de Sandra Barneda a los colaboradores de ‘Así es la vida’: «Se oye en casa»

Después era José Antonio Avilés el que tomaba la palabra cuando varias compañeras le pisaban. «¿Puedo terminar?», preguntaba el colaborador. «Dejad terminar a Avilés», les pedía César. Después Sandra Barneda le daba el turno a Juan Luis Galiacho pero entre todos no se dejaban escuchar pues hablaban a la vez todos los colaboradores.

«Estáis hablando cuatro personas a la vez, os recuerdo que tenéis el micro abierto y aunque habléis con el otro mientras está hablando el otro se oye en casa«, les recriminaba Sandra Barneda a sus compañeros después de que Galiacho, Almudena del Pozo, Alejandra Rubio y Gema Fernández hablaban todos a la vez.