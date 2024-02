Naiara, más «empoderada» tras ganar ‘OT 2023’: lo que piensa de ‘Zorra’ y su relación con Lucas

Este lunes, ‘OT 2023’ celebraba su gran final en Prime Video en la que Naiara cumplió todos los pronósticos al proclamarse como la ganadora absoluta de la edición con un 49%, es decir casi la mitad de los votos frente al 26% y 25% que obtuvieron Paul y Ruslana, el segundo y la tercera finalista.

Apenas unas horas después de su aplastante victoria, en El Televisero hemos podido charlar con Naiara tras la rueda de prensa en la que Prime Video ha confirmado que ‘Operación Triunfo’ contará con una nueva edición tras el éxito que ha supuesto ‘OT 2023’ para la plataforma.

Durante su encuentro con los medios, Naiara ha esclarecido cómo ha sido su relación con Lucas y ha dicho lo que piensa de los que han visto algo más que una amistad y han analizado los gestos en su encuentro con Claudia, la novia del uruguayo.

También nos aclara su futuro tras su paso por ‘OT 2023‘, se pronuncia sobre la maldición del ganador y se moja sobre la letra de «Zorra», la canción de Nebulossa para Eurovisión 2024.

¿Cómo es la Naiara que entró a la academia de ‘OT 2023’ y cómo es la que sale ahora tres eses después siendo la ganadora?

Entré con muchos miedos, inseguridades de no saber donde me metía y sale una Naiara nueva pero con la misma esencia de la que entró que es una Naiara a la que se la suda todo, que es lo que es, que nunca me ha dado miedo demostrar lo que soy. Y quizás sale una Naiara más empoderada, más fuerte y que sigo llevando esa niña que llevo dentro.

¿Qué sentiste cuándo Chenoa dijo tu nombre como ganadora?

Pues pletórica, eufórica, era como qué es esto, me muero, me cago encima (risas).

Ayer decías que sientes como tu gran triunfo que todo lo que haces suena a Naiara. ¿Cómo es ese sonido?

Pues que tu cierres los ojos y digas es ella. Que siempre en los finales tengo una nota aguda, no sé mis agudos y mi fuerza.

Ha jugado mucho el componente de reality, se ha hablado mucho de las carpetas. ¿Cómo has vivido la tuya con Lucas?

Bueno, yo lo veo como lo que es. Que solo somos amigos, que para mí es como un hermano y que es lo único que me importa.

Se ha hablado mucho del reencuentro con los familiares y tu encuentro con su novia y se han analizado mucho las caras, los gestos. ¿Tienes algo que decir sobre ello?

Es un amor de chica, no tengo yo ningún problema con ella, ni ella conmigo. Ayer estuvimos súper bien en la fiesta y nos llevamos de locos.

¿Cómo ha sido la relación con Lucas que ha ido creciendo según iba pasando el concurso?

Pues esto es como en la vida cuándo conectas con alguien súper fuerte, te haces amigo y sientes que hay un vínculo muy guay y allí además que estamos encerrados y no tenemos ningún estimulo y cuando conectas con alguien te alías a él. Ahí dentro la amistad es más fuerte de lo que se puede crear fuera. Ha sido mi pilar fundamental ahí dentro.

¿Cuáles son tus siguientes pasos a partir de ahora?

Trabajar mucho, quiero seguir aprendiendo a tocar el piano, quiero aprender a componer mejor, a nutrirme. Tengo mucha hambre por crecer, tengo mucha ambición por tener el foco puesto en lo que quiero, en el proyecto que haga.

Tú eres el mayor ejemplo de lo que se conoce como ‘servir coño’. ¿Pero crees que a las mujeres se les exige más, se les pide más a las chicas que a los chicos en la industria musical?

Al final pienso que ser mujer siempre es estar en el punto de mira por desgracia. Pero creo que ahora mismo en el panorama musical las mujeres reivindican lo que valemos, lo que somos, el pedazo de coño que tenemos y que somos mujeres y podemos hacer lo que nos de la gana y que nadie nos quite las alas nunca. Y que vivan las mujeres.

Existe cierta teoría de la maldición del ganador de ‘OT’. ¿La vas a romper tú? ¿Te da miedo o es algo que ni te lo planteas?

No, no me da miedo. A mí es que no me da miedo nada. Lo que tenga que ser será, lo que tenga que pasar pasará. Yo solo sé que tengo que trabajar muchísimo, que esto es una carrera de fondo y ya está.

Tienes un pasado en común con Amaia. Se han rescatado las imágenes en las que coincidiste con ella en un programa. ¿Cómo viviste aquel concurso, que recuerdas de aquello y qué relación tienes con Amaia?

Fuimos muy amigas en el concurso, estábamos muchas veces juntas, tenemos fotos juntas. Ella es un amor, es un cielo. Después del programa no nos vimos tanto porque eramos muy pequeñas.

Ayer cantaste «Sobreviviré» de Mónica Naranjo. ¿Cómo vas a sobrevivir ahora a toda la marabunta que se te viene encima con las redes sociales que habrá mucho bueno pero también malo? ¿Cómo te enfrentas?

Es que ante palabras necias oídos sordos. Que voy a quedarme de alguien que pueda decirme algo feo y no es constructivo. Yo siempre digo si vas a decirme algo que no es más bonito que el silencio, no digas nada. Yo le doy valor a lo que hay que darle valor y me quedaré con lo bueno siempre. Si me critican pues me da igual. No me voy a quedar con algo que me dice alguien con maldad.

¿Cómo te quedas al saber que tienes 780.000 oyentes en Spotify con muchas canciones en las listas de éxito?

Estoy en shock, necesito sentarme y asimilar todo. Esto es un sueño desde hace años el poder ser algo en el mundo de la música. Yo siento que no he venido al mundo para algo que no sea la música, para mí no hay plan B.

Os pusieron la canción de ‘Zorra’ en la academia que es la que nos va a representar en Eurovisión. ¿Qué pensasteis sobre ello? ¿Te identificas con el mensaje que lanza Nebulossa?

Tampoco me he parado a pensar lo que dice la letra y todo pero lo poco que escuché me parece un temón. Es que solo escuchar «Zorra» me parece una palabra bonita, vivan las zorras coño.