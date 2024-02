‘Maestros de la costura’ rompe la ilusión de su segunda expulsada: «No valgo para esto»

Tras su regreso la semana pasada después de dos años de parón, ‘Maestros de la costura 6’ ha emitido este martes su segunda entrega en TVE. Después de la expulsión de Noe la semana pasada, este martes el taller del talent presentado por Raquel Sánchez Silva se ha despedido de otro de sus aspirantes tras tres nuevas pruebas.

En el primer reto de la noche, los aspirantes de ‘Maestros de la costura 6’ se han trasladado a los años 90 y por ello recibían la visita de algunas de las tops models españolas más reconocidas como Laura Ponte, Judit Mascó, Blanca Suelves, Martina Klein, Laura Sánchez y Verónica Blume.

Los aspirantes se juntaban en parejas y tenían que confeccionar un estilismo que reinterpretara las tendencias noventeras que lucen las supermodelos invitadas, como el traje sastre minimal y masculino, los tejidos metalizados, el animal print o el vestido lencero.

Tras la prueba, los jueces con ayuda de Lydia Delgado elaboraban un ranking en el que la pareja formada por Ana y Soraya se situaba como la mejor mientras que la de Mima y Yichan era la peor.

Posteriormente, los concursantes de ‘Maestros de la costura 6’ se desplazaban hasta la Universidad Antonio de Nebrija para la segunda prueba por equipos en la que tenían que replicar dos diseños de la última colección de The IQ Collection y los jueces sorprendían al elegir a Mima y Yichan como jefas de taller mientras Soraya escogia los dos equipos.

Era una prueba desastrosa para el equipo naranja que incluso se volvía a llevar un rarapolvo de Lorenzo Caprile por no haber sido capaces de haber sacado la prenda adelante. De ese modo, el equipo capitaneado por Mima perdía la prueba mientras que el de Yichan se salvaba de la prueba de expulsión.

Carlota, segunda expulsada de ‘Maestros de la costura’

De vuelta a los talleres, los delantales negros se enfrentaban a una de las pruebas de expulsión más complicadas de la historia del concurso. Y es que tenían que elaborar una prenda libre con flores, plantas y hojas que encontraban en un jardín. Antes de empezar, Ángel como el mejor de la prueba de exteriores decidía salvar a Iker a cambio de llevar a Ana a la prueba.

Tras evaluar cada una de las prendas que presentaron los aprendices de ‘Maestros de la costura 6’, Caprile, Palomo y María Escoté no dudaban en poner en peligro a Carlota y Mario pues consideraban que las dos peores prendas de la prueba eran las suyas.

Finalmente, los jueces de ‘Maestros de la costura’ decidían que la segunda expulsada de la sexta edición fuera Carlota dejando a sus compañeros un poco rotos. Y es que según los jueces, Carlota había presentado una prenda con «poco trabajo»

«Para mi esto es un no y que quizás esto no es lo mío», aseguraba la zaragozana afincada en Londres. «Estoy desilusionada. Esto me ha servido para reconfirmar que no valgo para esto«, insistía. Algo que Lorenzo Caprile le replicaba. «Eso no es verdad. Yo también me he replanteado mi vocación miles de veces», le decía el diseñador.