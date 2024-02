La revelación clave de ‘Así es la vida’ respecto a Antonio Tejado que da un vuelco al caso

Este miércoles, ‘Así es la vida‘ ha tenido acceso a un testimonio clave en el tema de la detención de Antonio Tejado por ser supuestamente el autor intelectual del robo en casa de su tía María del Monte. Y es que el programa de Sandra Barneda y César Muñoz ha podido entrevistar al receptador de las joyas y el botín robado a la cantante.

Se trata de un testimonio muy buscado pues este hombre compartió celda con Antonio Tejado. Estuvieron juntos en los calabozos desde la detención, hasta que el juez decretó prisión provisional para el sobrino de María del Monte por su presunta implicación en el robo a su tía.

Así, el equipo de investigación de ‘Así es la vida’ ha podido conocer más detalles sobre lo robado en casa de María del Monte. «Yo lo fundo y lo vendo», confesaba el receptador explicando que hacen lingotes de todo lo que le llega pudiéndose sacar hasta 3.000 o 4.000 euros. Además no tiene reparos en dejar claro que él no comprueba si lo que le llega es robado o no.

Durante la entrevista, el receptador de las joyas robadas a María del Monte, cuenta cómo Antonio Tejado no pensaba que fueran a pillarle y mucho menos a mandarle a prisión. «Cuando le dijo el abogado que entraba en la cárcel, se derrotó. Se puso a llorar como un niño chico», relata.

Otra de las cuestiones que pudo hablar con Antonio Tejado es su implicación en el robo de la casa de su tío. «Lo que me dijo es que que yo haya podido hablar de copas con algún amigo o algo de esto y ellos hayan ido con otra intención… puede ser pero yo nunca he dicho nada de mi tía», relataba el receptador contando lo que le dijo el sobrino de María del Monte.

Al preguntarle por si él cree que Antonio Tejado puede ser el «cerebro» de todo este robo como sospecha la policía, el receptador es claro. «Yo no voy a decir si el chaval lo ha hecho o no lo ha hecho, pero… cuando como yo digo, han detenido a todos los que iban y al presunto que lo ha comprado, algo tienen», asevera.

Pese a todo, este hombre va con mucha cautela al hablar con el periodista de ‘Así es la vida’ porque puede tener represalias. «Estas personas se mueven en un mundo complicado, cuando hablan más de la cuenta se les señala, se hacen listas negras y no le conviene lo más mínimo entonces en la entrevista mantiene un perfil bajo», explicaba el periodista del equipo del espacio de Telecinco.

En cuanto al botín que le llegó a él después de recibir la llamada de uno de los miembros de la banda que está detrás de los robos a casas de famosos, el hombre aclara que «yo compro muchas cosas, relojes si son buenos, Rólex… y de otras marcas buenas».