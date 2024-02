La exitosa película de ciencia ficción que Cuatro estrena gratis hoy, sábado 24 de febrero

Los 80 nos dejaron un buen puñado de sagas de ciencia-ficción que han pasado a la historia del cine y, sobre todo, han aguantado bien el paso del tiempo. Ahí tenemos ‘Terminator‘, creada por James Cameron, y que impulsó a Linda Hamilton como la gran heroína del cine de acción, junto a Sigourney Weaver y su teniente Ripley. Pero también hubo otra saga que, pese a que el resto de entregas han sido de calidad más o menos dudosa, estableció un personaje temido y reverenciado. Estamos hablando de ‘Depredador’ (más tarde, rebautizado en español también como Predator). La película de John McTiernan dio pie a una saga, y hoy vemos en Cuatro a partir de las 22.00 horas su última entrega: ‘Predator: La presa’.

La película llegó a Disney Plus hace un par de años como contenido exclusivo de la plataforma, aunque en Estados Unidos fuera Hulu la que se encargara de su estreno. Y sí, se convirtió en un éxito instantáneo, siendo el estreno de la plataforma más visto de su historia. Eso sí, pese al incendiario boicot que sufrió la película en redes. Oh, sorpresa, por los mismos grupos reaccionarios de siempre. ¿Cuál era el problema? Que la protagonista era una mujer. Y para añadir salsa al asunto, indígena. Pero por suerte, el todo se quedó en un ruido sin sentido, ya que la película no solo fue un éxito, sino que la crítica la aupó como la mejor de la saga. Actualmente, es la mejor valorada de todas.

Mucho ha llovido desde el ‘Depredador’ de Arnold Schwarzenegger, o de la infravalorada ‘Depredador 2’ con Danny Glover. Pero no han sido las únicas. Ahí tenemos las dos entregas de ‘Alien vs. Predator’, ‘The Predators’ con Adrien Brody, o el penúltimo intento de revitalizar la saga, ‘The Predator’, que llegó en 2018. Al final, fue la película que estrena hoy Cuatro la que consiguió darle nueva vida al monstruo alienígena, y su director, Dan Trachtenberg, ya tiene otras dos entregas planeadas.

¿De qué va ‘Predator: La presa’?

Ambientada hace 300 años en la Nación Comanche. Naru es una joven guerrera, feroz y altamente hábil. Se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras. Cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente. La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado. Y esto deriva en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios.

Cine de aventuras… y de supervivencia

Uno de los puntos fuertes de ‘Predator: La presa’ es su corta duración. Apenas 90 minutos de historia, que recupera lo que hizo grande a la primera entrega. Se centra en un protagonista tratando de sobrevivir a un ente extraterrestre, el mejor cazador de la galaxia. Paralelismos con el colonialismo y el imperialismo de siglos pasados aparte, la película funciona muy bien gracias a su apartado visual y a sus soluciones tan imaginativas, sobre todo en lo referente a ciertas muertes.

Hacía mucho tiempo que no veíamos a un Predator tan amenazante, tan terrorífico y sí, tan cautivador. Con un rediseño de su casco y armadura original, se nos presenta como una amenaza en la sombra. Precisamente ese es uno de los elementos más distintivos de la saga. ¿Cómo acabas con una amenaza tan letal… que no puedes ver, y de la que no puedes esconderte? Porque recordemos que puede ver tu calor corporal, y eso es muy difícil de ocultar… Pues la mejor manera es a la vieja usanza, es decir, con trampas e ingenio.

No, ‘Predator: La presa’ no es como ‘Solo en casa’. No esperéis cochecitos de juguete en el suelo para que se resbale. Sobre todo porque no existían en esa época. Simplemente una mujer comanche y su inteligencia para sobrevivir. Una cazadora nata, contra otro cazador, más fuerte, más imponente y más terrorífico. Amber Midthunder da vida a la protagonista con una fuerza inconmensurable y es precisamente su actuación lo que eleva la película por encima de la media.

Una escena de ‘Predator: La presa’. / 20TH Century Studios

El pueblo comanche al fin con representación

Otro de los puntos a favor de la película es la sensibilidad con el pueblo comanche, al que se tuvo muy en cuenta a la hora de diseñar la historia. Dos consultores comanches ayudaron en sendas revisiones del guion, para que todo fuera precioso y respetuoso con su pueblo. Y se nota. Tanto el equipo de producción y el equipo técnico de la película están formados en su mayoría por nativos, incluida la productora Jhane Myers.

«La honestidad era importante para mí», explicó la actriz Amber Midthunder a National Geographic UK. «Mostrar las partes oscuras de la historia, pero también normalizar la sociedad nativa, antes de la colonización. Mostrar la forma en que las cosas prosperaban, cuando las comunidades estaban a cargo de sus propias sociedades. ‘Oh, mira, eran innovadores e inteligentes…’ Sólo las cosas del día a día. Incluso la higiene. La gente se cepillaba los dientes».

Y ver esos aspectos en el cine y, más aún, en una película de ciencia-ficción, no suele ser lo normal. Así que no solo es una película entretenida, sino que además tiene muy en cuenta la historia que está representando. Por lo que, si queréis pasar un buen rato de tensión, aventuras y sí, algún que otro asesinato sangriento, hoy tenéis una cita en Cuatro a las 22.00 horas con el cazador más implacable de toda la galaxia.