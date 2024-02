Así está ahora Linda Hamilton, Sarah Connor en ‘Terminator’, que ficha en ‘Stranger Things’

El mundo del cine no está muy repleto de heroínas de acción. Como siempre, los hombres acaparando la conversación. Pero hay grandes ejemplos, cada vez hay más y, para saber dónde estamos, tenemos que recordar de dónde venimos… y quiénes fueron las primeras. Por eso no está de más nombrar a la teniente Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, que fue una de nuestras primeras heroínas de acción. Todos hemos visto al menos alguna película de la saga ‘Alien’, ¿verdad? Aunque no es la única, porque los 80 nos dieron a la más dura de todos, e incluso propició un temazo del grupo Ojete Calor. Estamos hablando de Sarah Connor, en la saga ‘Terminator‘, interpretada por la brillante Linda Hamilton.

La actriz nacida en Maryland soñaba con ser arqueóloga desde pequeña, pero tardó poco en darse cuenta de que su verdadera pasión era interpretar. Así que se lanzó a estudiar Arte Dramático y consiguió protagonizar ‘Los chicos del maíz’, una de tantas películas adaptando un relato de Stephen King. Pero su gran oportunidad le llegó gracias a otra historia estrenada el mismo año: ‘The Terminator’, el debut en la dirección de James Cameron (‘Piraña 2’ no cuenta, ya que fue despedido a las tres semanas). Sí, estaba contratado como guionista de otras películas, pero aún faltaba su debut… y aunque nadie apostaba nada por la película, se convirtió en uno de los clásicos del ciencia-ficción. Y de ella emergió la superheroína favorita de Hollywood: Sarah Connor.

Linda Hamilton, a puntito de enfrentarse a un Terminator. / FOX

Pero como confesó hace poco en una entrevista para The Graham Norton Show, no quiso aceptar el papel a la primera. «Era una mocosa actriz en Nueva York». Y claro, la película iba a rodarse en Los Ángeles. ¿Qué pintaba allí? “Hasta que no vi a Arnie (Arnold Schwarzenegger) en el set y descubrí que era fantástico, no pensé: ‘Estoy dentro’”, confesó Hamilton. Menos mal que aceptó, porque gracias a ello se convirtió en una auténtica leyenda de Hollywood.

Sarah Connor, heroína moderna

‘The Terminator’ se convirtió en un pequeño éxito y consiguió que James Cameron tuviera sus nuevas oportunidades en la industria. Llegó ‘Aliens’ o ‘The Abbys’, ambos grandes éxitos para el director. Mientras, Schwarzenegger cimentaba su carrera como héroe de acción, con ‘Commando’, ‘Depredador’ o ‘Desafío Total’. Y Linda Hamilton, lejos de quedarse atrás, se embarcó en la miniserie ‘La bella y la bestia’ junto a Ron Perlman, consiguiendo sendas nominaciones como Mejor Actriz en los Globos de Oro y en los Premios Emmy.

El destino les volvió a unir a los tres en la que se considera una de las mejores secuelas de la historia del cine. Estamos hablando de ‘Terminator 2: el día del juicio final’. La película se convirtió en un auténtico éxito, cimentó las bases de los efectos visuales que conocemos hoy en día, y se convirtió en el punto álgido de ambos intérpretes. Linda Hamilton, además, se enamoró durante el rodaje del director, James Cameron. Este, por aquel entonces, estaba casado con Kathryn Bigelow, la directora de ‘En tierra hostil’. Pero terminó su relación para iniciar una con Linda. Eso sí, tortuosa como pocas, ya que volvieron y lo dejaron en multitud de ocasiones. Aunque tuvieron una hija juntos, Josephine.

Pierce Brosnan y Linda Hamilton, juntos contra un volcán. / UNIVERSAL

Ambos se casaron en 1997, año en el que Linda Hamilton estrenó una película muy infravalorada pero totalmente reivindicable: ‘Un pueblo llamado Dante’s Peak’. Junto a Pierce Brosnan, devolvieron el glamour del cine de catástrofes, uniéndose al ‘Volcano’ de Tommy Lee Jones. Pero el matrimonio con Cameron duró poco, porque en 1999 se divorciaron.

Un divorcio millonario y trastorno bipolar

En 1997, cuando James Cameron estaba preparando ‘Titanic’, tuvo un breve romance con la también actriz Suzy Amis. Esa traición supuso el fin de la relación con Linda Hamilton y, dos años después, se divorciaron, con un acuerdo millonario de por medio. Linda y sus abogados llegaron a un acuerdo por 50 millones de dólares. Poco parece después de saber el patrimonio mil millonario que maneja el director de cine. Tras el divorcio, Linda confesó pasar una época de celibato durante más de 15 años. «Una pierde la cuenta, porque deja de importar, o al menos, dejó de importarme a mí. Tengo una relación muy romántica con mi mundo cada día, y con la gente que está en él», confesó en The New York Times.

Aunque más adelante añadiría que quizá fue su trastorno bipolar el que sentenció sus dos matrimonios. Tardó mucho en ser diagnosticada, pero cuando pudo ponerle nombre a los problemas que sufría, empezó a entender parte de su vida y a conseguir una medicación acorde. Y decidió hacerlo público en una entrevista en 2005 con el periodista Larry King. «Creo que es importante hablar sobre la salud mental. Mi viaje ha sido una lucha continua, y solo quiero ser capaz de ofrecer algo de ayuda a esa gente que realmente la necesita».

Sarah Connor, un icono del cine. / FOX

«Creo que Jim (Cameron) me dijo una vez: ‘Me gusta quien dejo por la mañana pero no siempre sé con quién voy a volver a casa por la noche’. Porque dependiendo de lo que pasara a lo largo del día, si algo me estresaba, cualquier cosa pequeña se convertía en algo enorme, y no podía dejarlo ir». Pese a ello, Linda Hamilton siguió trabajando durante la década de los 90, tratando de consolidar su carrera como actriz. Pero no fue nada fácil. “Perdí 20 años de mi vida, de los 20 a los 40. Yo los llamo mis años perdidos”, explicó en Fotogramas.

“Cuando estaba eufórica eran tiempos brillantes. No necesitaba dormir. Creo que estuve cuatro años durmiendo cuatro horas cada noche. Y me despertaba genial. Pero no todo eran buenos sentimientos. Acumulaba un montón de rabia, que creo que formaba parte de mi desorden. La capacidad para luchar, pelear, tener todo y a todos bajo control… Y la rabia que sentía porque mi sistema estaba agotado. En mis momentos más bajos, me sentía como hundida en un pozo del que no podía salir».

TV movies y próxima estrella de la temporada final de ‘Stranger Things’

Aunque en las últimas dos décadas su carrera no ha conseguido alcanzar el brillo de los 80 y 90, Linda Hamilton no ha dejado de trabajar. Se ha especializado en estos últimos años en películas más destinadas a la televisión, de bajo presupuesto, y casi siempre de ciencia-ficción y aventuras. Pero además ha participado como actriz de doblaje en muchos otros proyectos… hasta que volvió Sarah Connor al rescate.

‘Terminator: Destino Oscuro’ se estrenó en 2019, como una continuación directa a ‘Terminator 2: el día del juicio final’. Con James Cameron como productor de la película, tuvo que llamar hasta tres veces a la actriz para que esta respondiera a la llamada y aceptara volver a interpretar a la heroína de acción que lo cambió todo. Aunque la película fue un fracaso en taquilla, la crítica alabó la interpretación de una Linda Hamilton que se sentía muy cómoda en el papel que le dio la fama más de 30 años antes.

Y, tras este regreso, otro proyecto de renombre vuelve a traer a la actriz a la primera plana. Ni más ni menos que la temporada 5 de ‘Stranger Things‘. Aún es pronto para saber qué papel interpretará la actriz, pero su fichaje por la serie de Netflix es una gran noticia, y también muy lógica. Una serie que homenajea a los años 80, ¿cómo no iba a tener entre sus filas a una de las mujeres que ayudó a definir el cine de ciencia-ficción de la época?