Kike Quintana revela la traición de su tía Ana Rosa en ‘TardeAR’: «A ver si se avergüenza»

Kike Quintana aprovechó este martes su sección en ‘TardeAR’ para lanzar un reproche directo a su tía. La ‘Fila Zero’ del programa se inundó de tensión cuando el comunicador acusó a Ana Rosa de «traición» por uno de sus últimos fichajes. Y es que, al parecer la llegada de Anabel Pantoja al programa ha sido para el sobrino de la periodista toda «una puñalada».

«Pasa a mi despacho, me tienes contento», dijo Kike nada más comenzar su sección del programa, mientras su tía subía las escaleras del público hasta la última fila. «Estoy muy triste… es que no quiero hablar ni de hoy. Es una puñalada lo que he sentido… Traición«, anunció el comunicador antes de que el plató cambiase a música de tensión. Ana Rosa, muy confundida, esperó a que su sobrino le enseñase el vídeo que explicaría su monumental enfado.

El enfado de Kike Quintana

«Voy a ir directo, no quiero ni introducción. A ver si se avergüenza la tita», dijo Kike Quintana antes de revelar que se encontraba muy dolido por la incorporación de Anabel Pantoja a ‘TardeAR’. «¿Pero qué pasa?», preguntó Ana Rosa confundida después del vídeo. «En ‘TardeAR’ ya hay un sobrino… qué hace otra sobrina?», espetó el comunicador entre risas de su tía y el público, que se tomaron su enfado como una broma.

Kike Quintana y Ana Rosa en ‘TardeAR’

«Encima la vais a mandar a un buffet libre con lo que a mí me gusta comer», añadió Quintana, visiblemente molesto por la incorporación de la sobrina de Isabel Pantoja. Aunque pronto confesó que se sentía mejor por el ridículo recibimiento que le había hecho el programa. «La habéis montado en la carroza esa que la habéis cogido de ‘Desguaces La Torre’, pobrecilla y le ponéis esa careta… pobrecita, vergüenza», señaló el colaborador de ‘TardeAR’.

«Encima esa careta tan fea, que se la veía como bizcochona», apuntó el comunicador sobre las imágenes que habían visto al inicio de la sección con la estrafalaria llegada de Pantoja al magacín. «Perdona, estás envidioso», le espetó su tía entonces. «¡Claro, la habéis mandado a un buffet libre!», contestó Kike Quintana, haciendo referencia a la primera misión de la colaboradora en el programa. «¿Cuándo me has invitado a mí?», increpó el sobrino a su tía. «Porque cuando vamos no te dejan entrar», contestó Ana Rosa bromeando.

La pulla de Ana Rosa a Pedro Sánchez

Una vez dejaron pasar su enfado, el sobrino de la comunicadora mencionó a uno de los enemigos populares de la comunicadora.»Pasado mañana es el cumple de presi ¿Lo vas a felicitar?», preguntó Kike a su tía, que cambió de repente el gesto. «¿Qué presi?», preguntó Ana Rosa sin saber muy bien qué responder. «Pues el que nos gobierna a todos», contestó su sobrino refiriéndose a Pedro Sánchez.

«Pues va a tener un cumpleaños con las noticias… no está para celebrar», señaló la periodista seguido de las risas del público. «Además, el solo cumple cada cuatro años», señaló con retintín la presentadora de ‘TardeAR’. «¿El qué? Los cumpleaños feliz o lo que promete?», contestó entonces el colaborador del programa, dejando a su tía sin palabras.