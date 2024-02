Ana Rosa enfurece con su equipo de ‘TardeAR’ por lo sucedido en plató: «¿Me queréis dejar?»

Este martes, Ana Rosa Quintana se las ha visto y deseado para poder seguir con el curso de ‘TardeAR‘ en la mesa VIP. Y es que aunque la presentadora trataba de cambiar de tema, los colaboradores seguían hablando y no dejaban que ella tomara la palabra.

Así, ‘TardeAR’ arrancaba haciéndose eco de como Madrid ha conseguido alzarse en la primera posición en el ranking de la ciudad preferida para vivir por parte de los ricos. Un ranking en el que la capital ha logrado situarse por delante de París, que era la ciudad preferida por la gente rica hasta ahora.

Un asunto que provocaba que los colaboradores de ‘TardeAR’ compararan a Madrid con otras ciudades como Barcelona. Algo que servía para que la propia Ana Rosa Quintana ya lanzara su pullita política al decir que el gobierno de Ada Colau había degradado a la ciudad condal por su suciedad y seguridad. Algo a lo que se sumaba Cristina Cifuentes. «Pero no vamos a hacer una competencia entre Madrid y Barcelona que son dos ciudades maravillosas», pedía entonces Ana Rosa Quintana.

Mientras Carolina Ferre y Vicky Martín Berrocal se enzarzaban, Ana Rosa trataba de pasar al siguiente tema de debate. «Por cierto, Tamara Falcó tiene una enfermedad muy rara», aseveraba de primeras antes de que Xavier Sardá le cortara para recordar lo bien que le va a Barcelona tener un evento como el Mobile World Congress y se volviera al asunto de las ciudades.

«Que nos vaya bien a todos», apostillaba Beatriz Archidona. «Bueno yo decía que tenía una enfermedad que no es grave ehhh, es alérgica al deporte», retomaba Ana Rosa volviendo al asunto de la hija de Isabel Preysler. «Pero es una verdad a medias», reconocía la presentadora.

Ana Rosa Quintana se planta ante sus colaboradores: «¿Me queréis dejar…?»

«¿Quién?», se preguntaba Xavier Sardá que estaba perdido y no sabía de que hablaban. «Tamara Falcó, ¿sabes quién es?», le replicaba Quintana. «Yo soy un poco alérgico a Tamara Falcó», soltaba entonces el colaborador sin pensárselo provocando que Vicky Martín Berrocal sacara la cara por su amiga. «Te voy a decir una cosa, todito te consiento menos faltarle el respeto…», le decía la colaboradora a su compañero.

Y era cuando Ana Rosa se plantaba y se quejaba de que no la dejaran continuar. «¿Me queréis dejar dar paso a un vídeo hoy?», les pedía la presentadora de ‘TardeAR’. «¿Qué me estás riñendo?», le preguntaba Sardá a Vicky. «Bueno que la alergia que tiene es al sudor, es que no me dejan hablar», sentenciaba Ana Rosa Quintana cansada de que no le dejaran dar paso al vídeo.