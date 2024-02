Jonan Wiergo recrudece la polémica de ‘Bailando con las estrellas’ con esta publicación

Si hay un concursante de ‘Bailando con las estrellas‘ que ha demostrado no tener miedo a enfrentarse al jurado e incluso a sus propios compañeros es Jonan Wiergo. Su bailarín, David Díaz tampoco se calla nada y rara es la semana que no contesta a alguna de las críticas que les lanza el jurado por sus coreografías.

Así, después de que la semana pasada les criticaran por meter de todo en el freestyle swing, este sábado la pareja formada porJonan y David quisieron impresionar al jurado con un vals vienés. Y aunque el baile les gustó, algunos miembros del jurado volvieron a criticarles algunos aspectos.

La primera en dirigirse a Jonan Wiergo después de que el influencer se quejara de lo seria que es la jueza, fue Julia Gómez Cora. «Lo que tienen que hacer es bailar, así que hablemos de baile», le soltaba antes de decirles que le «había gustado mucho, no me has aburrido pero tienes que trabajar los brazos y terminar bien cada paso».

Pero si hubo un debate durante la valoración de los jueces fue si Jonan y David tienen que llevarse de una manera o de otra al ser pasos de varón o de mujer. Así, Blanca Li les cuestionaba a los dos porque «parece que quisierais evitar el vals». «Tenéis un problema con el hecho de ese tópico de decir no quiero que sea hombre o mujer, en realidad no es la posición del hombre o la mujer si no el que guía y el que es guiado. El vals es el vals y hay que bailarlo como un vals», les decía la presidenta del jurado.

«Yo creo que al final el baile es arte y se puede llevar de miles maneras diferentes. En este caso no hay ninguna mujer aquí. Y yo en posición así me siento muy incómodo bailando y no tengo necesidad de hacerlo. No teneos porque imitar a una mujer o los movimientos de una mujer», se justificaba David Díaz.

Por su lado, Jonan Wiergo retaba al jurado. «Lo hicimos así porque David se sentía más cómodo pero si queréis o me retáis o lo hacemos en el próximo baile y yo cojo la posición de la figura femenina», les decía. «Si no es cuestión de masculina y femenina es cuestión de bailar en pareja», remarcaba Blanca Li.

Jonan y David bailando vals en ‘Bailando con las estrellas’

Jonan Wiergo carga contra la clasificación de ‘Bailando con las estrellas’

Después, como ya hiciera en otras semanas, Jonan Wiergo ha aprovechado sus redes sociales para quejarse de lo sucedido en la última gala de ‘Bailando con las estrellas’. Más allá de quejarse de lo que les dijo el jurado de la figura femenina y masculina, Jonan no duda en quejarse de que Sheila Casas y Mala Rodríguez se jueguen su continuidad en el programa dejando entrever que para él tendrían que ser Bruno Vila y Josie los que se enfrenten al último baile como decidió el jurado con sus votos.

«Cierro mi noche de gala diciendo que me parece injusta la nominación de Mala, Alvaro, Sheila y Angelo, sinceramente«, asegura criticando así las votaciones del público y que Josie y Bruno Vila sigan en el concurso pese a ser los peores.

«Por mi parte muy contento con nuestro vals, y la verdad que veo una gilipollez si haceos una postura masculina o femenina. No he nacido para debatir si hago una postura masculina o femenina porque me la suda literal«, sentencia el influencer.