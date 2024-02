Escándalo con Bruno por lo ocurrido en la votación de ‘Bailando con las Estrellas’: «Injusto»

El público de ‘Bailando con las Estrellas‘ está empezando a revolverse contra la organización del talent por los resultados clasificatorios de las galas, que acaban con Bruno y Josie salvados de forma sistemática por los votos en la app de Mitele después de ser los peores valorados por parte del jurado.

Así, un sábado más, tras ser los peormente clasificados, Bruno y Marta (21 puntos) y Josie y Aroa (26 puntos) lograron evitar ir a la ceremonia de eliminación con los votos que sus fans emitieron a través de la aplicación de Mediaset. Las caras de los propios concursantes fueron un poema cuando Jesús Vázquez y Valeria Mazza comunicaron el veredicto.

Especialmente Bruno Vila, al que se le pudo leer los labios cuando decía «no me lo puedo creer». Ni él mismo salía de su asombro al ver cómo había conseguido sortear la expulsión una vez más a pesar de sus bajas capacidades respecto a todos los demás compañeros.

Bruno y Marta defendieron una salsa sobre la pista de baile del plató de ‘Bailando con las estrellas’. Fue uno de los temazos del pasado verano, ‘Quédate’, del madrileño Quevedo. Tras la actuación, los miembros del jurado opinaron de forma unánime que esta había sido la peor actuación del Mozo de Arousa desde que participa en el concurso de Telecinco.

La más dura de todos fue Julia Gómez Cora, que le borró de un plumazo la sonrisa: «No has nacido con el don del baile, pero tampoco has nacido con el don de la coordinación. En otras actuaciones al menos nos regalabas simpatía y diversión, pero en esta ocasión te he visto sufrir y me has hecho sufrir a mí». Por ello, le otorgó un ínfimo 2.

Pues bien, aun recibiendo solo 21 puntos, la peor puntuación total de toda la edición, contó con el beneplácito del público y eso le hizo escalar puestos. En consecuencia, fueron Sheila y Angelo y Mala Rodríguez y Álvaro quienes pasaron a las dos peores posiciones en la tabla. De manera que serán estas dos parejas las que se enfrenten la próxima semana.

Este vuelco, tachado de «injusto», provocó que las caras del jurado fueran el reflejo de lo que muchos opinaban en casa: que era una «vergüenza» que Bruno volviera a librarse pese a ser el peor participante mientras compañeros de nivel como Mala o Sheila se van a enfrentar a la expulsión definitiva.

Las críticas no han parado de sucederse desde entonces, con multitud de usuarios cuestionando la credibilidad y la esencia de ‘Bailando con las estrellas’ y clamando contra la injusticia que supone que el joven gallego siga en la competición simplemente por tener un fandom que le vota masivamente «por gracioso».

«Bruno no está al nivel del resto de concursantes. Ninguno es profesional y todos ponen ganas. A Bruno parece que le basta con ser gracioso. Me parece injusto para quienes se están esforzando por bailar bien», señala por ejemplo un televidente. Un comentario muy repetido. ¿Tomará medidas la organización y habrá cambios en el sistema de votación en las próximas semanas ante tanto revuelo?

Me parece súper injusto, Bruno debería ser el nominado y expulsado hace ya varias semanas, esto es un concurso de Baile no de hacerse el gracioso https://t.co/SvPmPUDPpz — •LeTiCia• (@leticia_borras) February 18, 2024

Me parece injusto que siga bruno y se nomine a Sheila o a Mala.

Vaya tongo de programa — •ƈཞíɬıƈąཞɛąƖıɬყ•🦊 (@criticareality) February 18, 2024

Qué injusto está siendo #BailandoConLasEstrellas6. Que se tengan que enfrentar a duelo La Mala y Sheila cuando Josie y Bruno bailan peor que ellas… y todo porque el público vota por simpatía y no a quienes bailan mejor… A este paso ganará alguno de los dos 😡😡😡 — Maider Suárez Egidua (@maidersuareze) February 18, 2024

Le quitáis a la gente las ganas de ver los programas por las injusticias, Bruno q está escayolado sigue en el programa???? — ♥ asun ♥ (@asunb7) February 18, 2024

Es que Bruno se va a Marcar un Belén Esteban Y NO LO PIENSO PERDONAR NUNCA#BailandoConLasEstrellas6 https://t.co/YPcE2bFSCs — ALEX COLL | SALVAR BEA 💞 (@aleexcoll) February 18, 2024

Injustísimo que estas 2 parejas se tengan que enfrentar con la complejidad de sus coreografías y Joise y Bruno sigan con el cuadro que han hecho bailando, que digan el peso que otorgan los 10 puntos del público porque es un fraude manifiesto, nefasto todo, perdéis credibilidad — rdem (@rdem275) February 18, 2024

Me parece vergonzoso que Bruno y Josie sigan a estas alturas, y que gente como Mala y Sheila se tengan que enfrentar. Lo siento pero me parece lamentable. Y encima las caras del jurado, pues no haber dado tan malas puntuaciones #BailandoConLasEstrellas6 — mushu26x ▕⃝⃤ (@mushu26x) February 18, 2024

Es que la broma de Bruno ya está bien no? Que sigan Bruno y Josie y por ejemplo esté Pinto en su casa…… Es un concurso de baile o de quién cae mejor? Porque de baile entonces no parece si semana tras semana se salva Bruno. #BailandoConLasEstrellas6 — Álex (@AlexJota7) February 18, 2024

Menudo tongo, tenían que estar en la prueba de eliminación Bruno y Josie. Por lo que se ve no se valora como bailan. — Carla (@Sonia1508428222) February 18, 2024

Este programa es una vergüenza

El bruno ese que parece espantapájaros peor que una piedra

De chiste vamos — cr19 (@IvaanLoveRMD) February 18, 2024

Bruno no está al nivel del resto de concursantes. Ninguno es profesional y todos ponen ganas. A Bruno parece que le basta con ser gracioso. Me parece injusto para quienes se están esforzando por bailar bien. — Cepepe (@Cepepe5) February 18, 2024

De verdad que ya no puedo más con la poca vergüenza del programa, por eso luego no tienen credibilidad. En serio sigue en el programa Bruno? Es que de verdad, vergüenza dan. — Ale López (@ale0991_) February 18, 2024

Voy a dejarlo de ver así no se juega — Pilar. M 🏴‍☠️ (@pilarmercad) February 18, 2024

Queeee 😳 no me lo puedo creer, esto es una tomadura de pelo ha la audiencia, aquí se vota por amiguismo, hoy tenían que ir a estar nominados Josie y Bruno lo han echo fatal. Dejó de verlo. — @helen_2 (@hele_2) February 18, 2024

No se tendría que votar desde casa, es una vergüenza que Bruno siga en el concurso porque cae bien y no porque sepa bailar, es un concurso de baile por favor, votar con consecuencia para los otros participantes — cristina (@much1957) February 18, 2024