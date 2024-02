La confesión más desgarradora de Bruno (Mozos de Arousa) en ‘De Viernes’: «No te lo ponen fácil»

Este viernes, dos de los concursantes de ‘Bailando con las estrellas’ se colaron en ‘¡De Viernes!‘. En concreto, Elena Tablada y Bruno Vila, componente de los Mozos de Arousa de ‘Reacción en cadena’. Ambos visitaron el programa que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta para hablar de su paso por el talent de baile.

Pero además, los colaboradores de ‘¡De Viernes!’ aprovecharon para preguntarles por otros asuntos más personales. Así, después de hablar con Elena Tablada de sus inicios con David Bisbal y del fichaje de su ex marido Javier Ungría por ‘Supervivientes 2024’, fue Bruno Vila el protagonista.

Así, tras recordar algunos de los momentazos de Bruno y los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’, Ángela Portero no dudó en preguntarle al gallego por qué personaje famoso le encantaría conocer y él volvió a nombrar a Tamara Falcó. Por si fuera poco, dejó claro que él de quien siempre ha sido fan es de Rocío Jurado después de que la colaboradora le hablara de Isabel Pantoja de la que dijo que también le gustaría conocerla.

Pero después José Antonio León quiso indagar un poco más en la vida de Bruno Vila y preguntarle al concursante de ‘Bailando con las estrellas’ por cómo ha sido su vida. «Es más que evidente que tienes una sensibilidad especial que además choca mucho en televisión. No sé si en algún momento de tu vida ¿esa sensibilidad te ha pasado factura o siempre has tenido este humor?», le preguntaba el colaborador.

Bruno Vila, de los Mozos de Arousa se abre en canal en ‘¡De Viernes!’

«Bueno, yo creo que cuando eres diferente a veces no te lo ponen fácil. Y si que he tenido épocas en las que no me sentía muy dentro de a lo mejor grupos de amigos. Siempre he sido más de amistades individuales», empezaba respondiéndole el componente de los Mozos de Arousa.

«Pero bueno, yo tengo la suerte de que los amigos que tengo son de verdad y nunca he hecho por encajar en un grupo aposta para sentirme aceptado. Yo soy como soy», concluía al respecto Bruno Vila abriéndose en canal y mostrándose tal y como es él y ha conquistado a la audiencia tanto de ‘Bailando con las estrellas’ como de ‘Reacción en cadena’.