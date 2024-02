Javier Ungría, ex de Elena Tablada, es confirmado para ‘Supervivientes 2024’ y ella reacciona así

Aunque en un principio se había anunciado que el segundo concursante confirmado de ‘Supervivientes 2024‘ se daría a conocer el sábado en ‘Socialité’, finalmente ha sido ‘¡De Viernes!’ el encargado de revelar que Javier Ungría se lanza a la aventura de ‘Supervivientes’.

Así, ‘¡De Viernes!’ ha aprovechado la visita de Elena Tablada para hablar de su paso por ‘Bailando con las estrellas’ junto a Bruno Vila, de los Mozos de Arousa para anunciar el fichaje de su ex marido por el reality de aventuras.

«Soy Javier Ungría, empresario y concursante de ‘Supervivientes 2024′», confiesa él en el vídeo. «Siempre he intentado mantenerme alejado del foco mediático en la medida posible pero últimamente se me ha visto por mi separación de Elena Tablada. Soy una persona luchadora, empática, voy a ir a por todas. Nos vemos en Honduras», destaca el segundo concursante confirmado de ‘Supervivientes 2024’.

Así, Javier Ungría se suma a la lista de concursantes de ‘Supervivientes 2024’ en la que ya se encuentra Arantxa del Sol, tal y como adelantamos en El Televisero en exclusiva. También se habla de los fichajes de Arkano, Zayra Gutiérrez, Carmen Borrego y Ángel Cristo Jr.

La reacción de Elena Tablada al fichaje de Javier Ungría por ‘Supervivientes’

Tras anunciarse el fichaje de Javier Ungría por ‘Supervivientes’, Elena Tablada reaccionaba en ‘¡De Viernes!’. «No lo sabía, me he enterado hoy por la prensa. Al tener una hija en común y supuestamente no le gusta la prensa y quiere pasar más tiempo con la niña, me hubiese gustado que me lo hubiese contado él. Pero bueno estoy muy contenta porque voy a disfrutar más de mi hija durante su concurso. Ahí se ven las prioridades de cada uno», soltaba la concursante de ‘Bailando con las estrellas’.

Asimismo, Elena Tablada ha dejado claro que no piensa ver el concurso de su ex marido. Y cuando Patricia Lozano le hacía referencia a que él siempre se había mantenido alejado de la prensa, ella era uy clara. «Hay cosas que son inexplicables. El calculó media hora después de salir la noticia en la prensa me mandó un email. El martes nos vimos para tratar de llegar a un acuerdo y no me dijo lo del concurso. Me dijo que tenía hasta el viernes para aceptar o no aceptar. Y ahora sé que era porque salía hoy la noticia», sentenciaba Tablada.

«Todo es incoherente y tendríamos que hablarlo entre padres. Tengo que tener un triángulo con Javier como decía que tengo con David. Son cosas que se deberían hablar y no enterarse así. Me sorprende porque dice que nunca tiene tiempo para trabajar, el ir aquí, yo creo que más que por necesidad va por fama, esa que dice que no le gusta», soltaba la cubana.

Por último, cuando le preguntaban si temía que ahora que se va a Honduras, Javier Ungría pueda hablar de su relación, Elena Tablada era contundente. «No le conviene. No temo nada, debería temer él», sentenciaba.

¿Quién es Javier Ungría?

El exmarido de Elena Tablada estudió Derecho y Administración de Empresas, aunque toda su vida ha sido un apasionado de la gastronomía. Por ello, junto a un socio, abrió un restaurante muy conocido en el madrileño barrio de Salamanca. Además, hay que destacar que está emparentado con una mujer de gran relevancia a nivel internacional, ya que es sobrino de Miriam Ungría, princesa de Tirnovo y viuda de Kardam de Bulgaria, hijo del rey Simeón de Bulgaria.