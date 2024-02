Isabel Rábago condena lo que Lequio afirma sobre ella y exige rectificación: «Retíralo»

Parece que Alessandro Lequio está empezando a cansar a sus compañeros de ‘Vamos a ver’ con algunos de sus comentarios. Si este martes fue Joaquín Prat el que se puso serio y se enfrentó al italiano lanzándole varios zascas, este miércoles ha sido Isabel Rábago la que ha dicho basta.

Era hacia el final del programa cuando se generaba un enfrentamiento entre ambos colaboradores al debatir de nuevo sobre ‘Zorra’, la canción de Nebulossa para Eurovisión. Y es que por primera vez en TV, Isabel Rábago defendía su postura después de escuchar como compañeros como el italiano o Antonio Rossi habían sido incendiarios contra la canción los días anteriores.

«A mi la canción me encanta. La lectura que yo hago de esta canción es que zorra es el adjetivo calificativo que más usan las mujeres contra otras mujeres. Yo claro que hago mía absolutamente toda la letra. No me gusta que se politicen estas cosas y me parece absurdo y ridículo que un Presidente de esta nación con la que tenemos encima le dedique dos minutos a decir que si la fachosfera. Pues yo que me incluyo en esa fachosfera, porque soy anti todo lo que él promulga, pero a mi me gusta esta canción», aseveraba Isabel Rábago.

«Y me gusta porque no va de machismo ni de nada. A mi me han llamado más veces mujeres zorra que ni un tío me ha llamado en la vida zorra. Y entiendo que una señora diga voy a hacer lo que me de la gana, voy a entrar, voy a salir, no voy a pedir explicaciones a nadie y que nadie me las pida», insistía la colaboradora. «Y zorra, yo también entiendo zorra como animalito astuto toda la vida», añadía.

Era entonces cuando Alessandro Lequio se le echaba encima. «No, no es eso», le replicaba el italiano. «Es mi opinión», defendía Rábago. «Isabel estarás de acuerdo conmigo en que es mejor que nadie te llame zorra», le decía por su parte Antonio Rossi. «Anda ya animalito astuto», seguía contradiciéndole Lequio por lo bajo.

Isabel Rábago se rebota con Lequio: «Retíralo ahora mismo»

Isabel Rábago le pide a Alessandro Lequio que le pida perdón

Después, ‘Vamos a ver‘ seguía hablando de otros asuntos de la actualidad como la nueva posible ilusión de Shakira o la portada en la que Pilar Rubio y Sergio Ramos dejan claro que todo está bien en su relación. Algo que volvía a generar un fuerte desencuentro entre Rábago y Lequio después de que Isabel asegurara que a ella siempre le habían negado una crisis y que el italiano dijera que todas las parejas pasan por una crisis.

«Él es más de flamenquito y los toros y ella es más de libros y de cine estilo los que le gustan a la Reina Letizia, que son un coñazo», defendía Alessandro Lequio. «El flamenco y los toros es cultura Alessandro», le espetaba Isabel Rábago a su compañero. «Coñazo está fatalmente dicho», le recriminaba la colaboradora.

«No vayas de cultureta» le soltaba Alessandro Lequio a su compañera. «Oye llevas una mañana tío conmigo que eres muy pesado«, se quejaba Isabel Rábago. «Yo no voy de nada, pesado que eres un pesado», se defendía asimismo la colaboradora. «¿Por qué me dice que voy de cultureta? Yo no voy de nada. Retíralo ahora mismo«, le pedía Isabel. «No lo retira, pues ya no le voy a hablar más», sentenciaba Rábago.

Finalmente, Joaquín Prat intervenía para pedirle a Alessandro Lequio que retirara lo que había dicho de su compañera y le pidiera perdón. «Isabel tú sabes que yo te admiro profundamente y cuando vas vestida de verde aún más», le decía el italiano. «Pues no vuelvas a decir cosas que no son», reaccionaba ella.