Destripan cómo acaban realmente Ruth y Niko tras ‘La Isla de las Tentaciones 7’ y sorpresón

Medio público de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ está completamente indignado con Ruth tras visionar el capítulo cinco de hoy, y no es para menos por sus injustas palabras sobre Niko. Al descubrir que ha sido ella la ‘congelada’ para no ver imágenes de su chico, ha montado en cólera sin motivo alguno.

Realmente Niko no tenía nada que esconder porque es el que menos afinidad ha tenido con las solteras, digamos que es el Santo de la villa, pero sus compañeros -por mayoría- decidieron que fuera su novia la que no viera imágenes porque no tenían casi contenido que mostrarle.

Sin embargo, Ruth ha hecho la lectura incorrecta y está instalada en las antípodas respecto a la realidad. Cree que es Niko el que está detrás de la luz roja de la tentación y que le ha vetado el visionado por cobarde. Nada más lejos de lo que verdaderamente está pasando en la villa y eso es lo que está cabreando al público de ‘La Isla de las Tentaciones’ desde su casa.

Pues bien, ante todo esto, hay muchos que necesitan saber cómo han acabado Ruth y Niko tras salir del reality. Y lo cierto es que hay respuesta. La cuenta de Instagram ‘La cuernis’ nuevamente ha hecho su trabajo particular de investigación y ha averiguado si siguen juntos o no tras esta experiencia.

‘La Isla de las Tentaciones 7’ se grabó en mayo y en julio Niko subió un tiktok con ella. En el mes de septiembre Ruth le comentó a Niko otra publicación con el siguiente comentario: «esa persona es la misma que se despierta conmigo». Más recientemente, el 25 de diciembre, Niko subió un storie de una discoteca en la que también estuvo Ruth.

Además, la prueba definitiva de que salieron juntos y de que son pareja en la actualidad son algunos vídeos y post por separado en los que se aprecia que poseen el mismo anillo y en el mismo dedo. De este modo, el final de Ruth y Niko será muy distinto a lo que muchos imaginan en base a lo presenciado en el capítulo 5 de ‘La Isla de las Tentaciones’.