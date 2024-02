Crítica ‘Constelación’ de Apple TV+: ¿Vale la pena ver la nueva serie de Noomi Rapace?

Apple TV+ sigue tratando de dar con la tecla para ofrecernos su próxima ‘Ted Lasso‘ o ‘The Morning Show’, las dos series más famosas de la plataforma. Su cuidado aspecto visual siempre es un punto a tener en cuenta (ahí tenemos los ejemplos de ‘Fundación’ o ‘Monarch. El legado de los monstruos‘). Pero tiene que luchar con un punto que le juega en contra: su bajo nivel de suscriptores. Al final, al no tener un catálogo extenso, ya que solo cuenta con material original, y su elevado precio hacen que los suscriptores se lo piensen dos veces antes de añadir Apple a sus plataformas de streaming. Pero la compañía sigue intentando diferenciarse con productos de calidad, y el último ejemplo es ‘Constelación’, que acaba de estrenar la plataforma.

‘Constelación’ es una serie de ciencia-ficción densa, ese tipo de historias que poblaban el mundo literario a mediados de los 60. Una historia que perfectamente podría haber escrito un Philip K. Dick o un Isaac Asimov. Pero, en este caso, el creador es Peter Harness, uno de los guionistas de ‘Wallander’. Sí, aquella serie sobre un inspector de policía interpretado por Kenneth Brannagh. Aquí da el salto a la ciencia-ficción (aunque ya participó en la adaptación televisiva de ‘La guerra de los mundos’) y la jugada le sale a medias. Digamos, que el resultado es correcto, pero no para lanzar cohetes.

¿De qué va ‘Constelación’?

Una aventura espacial llena de acción que explora los límites más oscuros de la psicología humana. Y, además, muestra la desesperada lucha de una mujer por exponer la verdad sobre los viajes al espacio y por recuperar lo que ha perdido. Jo, una astronauta que regresa a la Tierra tras un espectacular accidente en la Estación Espacial, descubre que las piezas fundamentales de su vida parecen haber desaparecido.

Una historia que pierde fuelle muy rápido

Cuando lo mejor que podemos destacar de una serie de ocho capítulos, es su apartado visual y su primer episodio, da una idea de por dónde van los tiros. ‘Constelación’ empieza fuerte. De hecho, empieza muy fuerte. Noomi Rapace es siempre un valor seguro. Su capacidad para mostrar una continua sensación de desorientación mezclada con una seguridad absoluta de la situación es encomiable. Pocas actrices pueden encontrar un equilibrio tan perfecto entre dos polos opuestos. Y Noomi lo consigue casi siempre. Su Jo no es una excepción, y es la protagonista sobre la que se vertebra toda la historia. El problema surge cuando se descubre, tras el segundo episodio, que quizá la historia no diera para tanto.

Hay una obsesión muy marcada en las plataformas de streaming por alargar y alargar buenas ideas en pos de un propósito mayor, digámoslo así. En el caso de ‘Constelación’, queda demasiado evidente. La idea es buena, muy buena. Y, sobre todo, atrayente. Es decir, una astronauta que vuelve a la Tierra tras un accidente en su estación espacial y, tras regresar, se da cuenta de que algo no va bien. Ni en su entorno, ni en su cabeza. Trigger warning conspiranoico activado.

Pero claro, esa premisa habría dado para una muy buena película de dos horas, y en ‘Constelación’ suena a historia alargada, y a pensar más en próximas temporadas que en la propia primera temporada que estás viendo.

Noomi un poco bastante desorientada. / APPLE

Un comienzo fuerte. Un desenlace descafeinado

El comienzo de ‘Constelación’ podría recordarnos un poco, al menos su ambientación, a la nueva temporada de ‘True Detective: Noche Polar’. La nieve, el frío, la noche… ese coqueteo con el terror sobrenatural y psicológico. Y, tras ese extraño inicio, vamos al espacio, y tenemos cincuenta minutos de pura tensión cinematográfica. Un accidente, una lucha por la supervivencia, y un extraño experimento del que no sabemos nada. Todos son elementos perfectos para tenernos pegados al sofá. Pero cuando los usas todos al comienzo, te queda una serie más parecida a un cascarón vacío.

A lo largo de los episodios restantes, la serie apuesta más por los dramas personales de la protagonista, y acaba saturando demasiado. Sobreexplicación de sus problemas psicológicos que entorpecen una trama que habría ganado enteros de haber apostado más por la parte espacial del asunto. Porque cuando Noomi está en el espacio, ‘Constelación’ tiene otro nivel. Pero cuando está en la Tierra, todo se vuelve más de andar por casa, más rutinario, salvo cuando se acuerda de añadir esos toques sobrenaturales.

Así, cuando van avanzando los episodios, el espectador puede ir perdiendo interés, pese a que haya dos o tres giros bastante sorprendentes a partir de la mitad de la serie. ‘Constelación’ se acaba quedando todo en tierra de nadie, sin saber muy bien qué serie quiere ser. ¿Drama psicológico sobre el estrés post-traumático de regresar del espacio? ¿Thriller sobrenatural sobre conspiraciones ocultas del Gobierno? ¿Una reflexión sobre el apego a nuestros seres queridos y cómo lo sobrellevamos cuando estamos lejos? ‘Constelación’ intenta ser todo a la vez, y no acaba de encontrar la tecla necesaria.

¿Qué causó el accidente en la Estación Espacial? Eso tratan de resolver. / APPLE

Noomi Rapace se entrega en cuerpo y alma

El reparto está liderado por Noomi Rapace. A algunos no os sonará el nombre, pero es una de las actrices más interesantes de la actualidad. La conocimos en ‘Los hombres que no amaban a las mujeres’ (la original sueca, no la adaptación de David Fincher), y se consagró en Hollywood gracias a su papel en ‘Prometheus’. Ahora, mientras espera el estreno de su biopic sobre Maria Callas, nos da una lección de interpretación en ‘Constelación’, acompañada por Jonathan Banks, James D’Arcy, Julian Looman, William Catlett, Barbara Sukowa, Rosie Coleman y Davina Coleman.

Noomi da vida a Jo, y es verdad que cero pegas a su actuación. La actriz siempre funciona, siempre cumple, y ‘Constelación’ no es la excepción. Pero hay momentos en los que poco puede hacer para defender una serie que tiene un par de capítulos aburridos y demasiado desconectados del total. Así es difícil mantener a los espectadores enganchados.

De haber futuras temporadas, quizá pase algo similar a ‘Invasión’, otra serie de Apple que, tras una primera temporada bastante soporífera, decidió tirar la casa por la ventana y lanzarse con todo en el resto de episodios. Si es así, ‘Constelación’ podría encontrar su tono en esa hipotética segunda temporada. La pregunta es: ¿merecerá la pena?