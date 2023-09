Las 5 mejores series de Agatha Christie que debes ver antes de ‘Misterio en Venecia’

¿Quién no ha crecido leyendo novelas de misterio de Agatha Christie? La escritora inglesa demostró que las mujeres podían no solo escribir novelas de misterio, sino vender millones de ellas. Durante muchos años, fue una de las celebridades más importantes de la literatura universal (sigue siéndolo), y sus obras siguen vigentes hoy en día, con cientos de adaptaciones a todos los medios a sus espaldas. Y esta semana llega la última de ellas: ‘Misterio en Venecia’, dirigida por Kenneth Branagh.

El actor y director inglés decidió hace unos años meterse en la piel del célebre detective Hércules Poirot, creado por la propia Christie. Para ello, se encargó de dirigir la adaptación de su famosa novela ‘Asesinato en el Orient Express’, que tuvo una acogida espectacular, y un reparto de ensueño. Tras esta, llegó el turno de ‘Muerte en el Nilo’ (ambas en Disney Plus) y ahora le toca a Misterio en Venecia’, que cierra por ahora la trilogía de adaptaciones.

Para saciar nuestra sed de misterios de Agatha Christie, os proponemos una lista de 5 series basadas en relatos de la popular escritora. Así, tras ver ‘Misterio en Venecia’, tendréis unas cuantas historias más para disfrutar de la reina del misterio.

Poirot

Sinopsis: Los casos del famoso, excéntrico y refinado detective belga, Hércules Poirot. Cada episodio, un caso diferente, incluyendo historias tan célebres como ‘Muerte en el Nilo’ o ‘Asesinato en el Orient Express’.

15 años pasó David Suchet interpretando al detective Hércules Poirot. Se convirtió en una auténtica estrella en Reino Unido. Hasta Agatha Christie dijo que era la mejor encarnación de su detective. Producida por la cadena británica ITV, la serie se alargó durante 12 temporadas y 70 episodios. Contaba en su reparto con Hugh Fraser, que interpretaba al amigo de Poirot, Hastings. También Philip Jackson como el inspector jefe Japp de Scotland Yard y Pauline Moran como la señorita Lemon.

Una adaptación impecable, con un despliegue visual asombroso, y con Suchet entregado al papel de su vida. La música inicial ya es historia de la televisión. Y por la serie han pasado intérpretes como Jessica Chastain, Michael Fassbender, Tim Curry o Damian Lewis, por nombrar solo algunos.

Plataforma: 12 temporadas en Filmin y Pluto TV // 4 temporadas en Amazon Prime Video

Miss Marple

Sinopsis: Serie protagonizada por Ms. Marple, una dama entrada en años, residente en St. Mary Mead, un adorable y ficticio pueblecito de la campiña del sur inglés. Su conocimiento de la naturaleza humana la ha ayudado a descubrir muchos casos imposibles incluso para los más importantes inspectores de Scotland Yard.

Miss Marple es quizá el otro gran personaje de Agatha Christie, aunque no tenga casos tan famosos como los de Poirot. Quizá el más célebre sea el de ‘Un cadáver en la biblioteca’. Protagonizada por Geraldine McEwan hasta la temporada 4, y por Julia McKenzie en el resto de la serie, ‘Ms. Marple’ llegó a la televisión británica gracias al mismo equipo de ‘Poirot’.

La principal diferencia en esta serie, es que los guionistas se toman ciertas libertades con respecto al material original. De hecho, hasta incluyen romances lésbicos o un pasado diferente para Miss Marple.

Plataforma: 6 temporadas en Pluto TV // 3 temporadas en Filmin // 2 temporadas en Amazon Prime

Agatha Christie: Diez negritos

Sinopsis: Diez extraños son invitados a la isla de Soldier, una roca aislada, cerca de la costa de Devon. Llevados desde el continente, con sus generosos anfitriones misteriosamente ausentes, cada uno de ellos está acusado de un crimen terrible. Cuando uno muere de repente se dan cuenta de que pueden tener un asesino entre ellos.

El polémico título de su traducción ya fue retirado hace varios años, y ahora se llama más parecido al original: «Y quedaron diez» («And then there were none»). Es la novela de crímenes más vendida de todos los tiempos. Según los últimos datos, ha conseguido vender más de 100 millones de ejemplares. Y esta adaptación llegó a la BBC en el 125º aniversario del nacimiento de Agatha Christie. Tres episodios de una miniserie muy cuidada, tanto visualmente como con su reparto, de primer nivel.

Con Aidan Turner (‘Poldark’), Miranda Richardson (Rita Skeeter en ‘Harry Potter’), Charles Dance (‘Juego de tronos’), Sam Neill (‘Jurassic Park’), Douglas Booth (‘Los pilares de la Tierra’), Maeve Dermody (‘Beautiful Kate’), Burn Gorman (‘Torchwood’), Anna Maxwell Martin (‘El círculo Bletchley’), Toby Stephens (‘Lost In Space’) y Noah Taylor (‘Preacher’).

Plataforma: Movistar+

Agatha Christie: Inocencia trágica

Sinopsis: Navidad 1954. Cuando un científico que acaba de regresar de una expedición al Ártico afirma tener la coartada que puede demostrar la inocencia del chico, ya es demasiado tarde, porque este murió en prisión. El viudo, que está a punto de volverse a casar, y el resto de sus hijos se resisten a desenterrar los secretos del pasado.

En 2018, la BBC volvió a adaptar una de las novelas favoritas de Agatha Christie a una pequeña miniserie que, de nuevo, contaba con un reparto de lujo. Bill Nighy (‘Love Actually’, ‘Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto’) y Matthew Goode (‘Match Point’, ‘Downtown Abbey’), o Anna Chancellor (‘Cuatro bodas y un funeral’).

Plataforma: Movistar+

Agatha Christie: El misterio de la guía de ferrocarriles

Sinopsis: Corre el año 1930. Es una época en la que Inglaterra está dividida y en la que el odio y la sospecha hacia los demás se han convertido en norma. Dentro de esta compleja situación político-social, el investigador Poirot se enfrenta al asesino en serie bautizado como «El asesino ABC». Su nombre viene dado por la única pista que deja tras de sí a medida que crece el número de cadáveres que deja a su paso: la guía «ABC» del servicio ferroviario del país. La investigación de Poirot avanza lentamente a causa de la inteligencia de un enemigo capaz de poner en tela de juicio no solo los valores morales de uno de los policías más importantes del país, sino también su pasado, su autoridad e incluso su propia identidad.

¿Cómo nos va a gustar esta adaptación, si tenemos a John Malkovich encarnando al mismísimo Hercules Poirot? Otra vez es la BBC la encargada de esta adaptación, que cuenta con tres episodios, y que tiene a Sarah Phelps (‘Inocencia trágica’, ’10 negritos’, ‘Un escándalo muy británico’) como guionista. No solo eso sino también a Isobel Waller-Bridge de compositora de la banda sonora. Sí, la hermana de la mismísima Phoebe Waller-Bridge, creadora de ‘Fleabag’.

Plataforma: Movistar+

Misterio en Venecia

Sinopsis: En la Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, Poirot, ahora retirado y viviendo en su propio exilio, asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo, cuando uno de los invitados es asesinado, por lo que depende del ex detective descubrir una vez más al asesino.

La tercera adaptación de Kenneth Branagh cambia un poco de tercio y se mete más en el terreno del terror y lo sobrenatural. Basada en el relato ‘Las manzanas’ de Agatha Christie, Branagh cambia la campiña inglesa por la más cinematográfica Venecia en esta nueva película (aunque no última). Con un reparto que incluye al propio Branagh junto a Michelle Yeoh, Kelly Reilly (‘Yellowstone’), Jamie Dornan (’50 sombras de Grey’) o Tina Fey (‘Chicas Malas’), ‘Misterio en Venecia’ mantiene el ambiente de Christie a la perfección.

Kenneth Branagh patinó un poco con ‘Muerte en el Nilo’, pero en esta nueva entrega, se le ve cómodo tanto delante como detrás de las cámaras. Sí, no consigue el empaque absoluto de David Suchet, pero le da otros matices diferentes a su Poirot. Aunque la que se lleva la función por completo es Tina Fey, divertidísima y magnética desde el primer minuto en el que aparece. Visualmente la película funciona perfectamente, y trasladar la acción a Venecia es un sí rotundo. El final nos da tintes de película de terror y, pese a que tiene algunos momentos tramposos (como siempre en las historias de Agatha Christie), mantiene bien el misterio hasta los últimos compases.

Plataforma: en cines