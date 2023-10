Las 13 mejores películas de terror para ver en Halloween en Netflix, Amazon, HBO Max o Movistar

Halloween es una de esas fechas que siempre hay que tener marcada en el calendario. Tanto para los fans de terror para los que no les gusta tanto, es un momento del año que hay que disfrutar. Ver películas de miedo con amigos siempre es un plan divertido (mucho mejor que verlas solo, pero cada uno con lo suyo), y además siempre podemos sacar ideas para nuestros disfraces más terroríficos. Así que os proponemos una lista de 13 películas de terror que van a hacerte temblar este 31 de octubre. O, en su defecto, los días previos a la gran fiesta.

Hemos tratado de hacer una lista con los últimos estrenos de las plataformas, pero también con algún clásico entre medias. Y, como sabemos que hay muchas plataformas de streaming, y es imposible tenerlas todas, también hemos tratado de poner un poco de variedad para que todos podáis disfrutar de esta lista. ¿Estáis preparados para pasar miedo? ¿Estáis preparados para enfrentaros a monjas demoníacas, posesiones y asesinos en serie? Entonces, esta es tu lista definitiva de Halloween.

La Monja II

Sinopsis: 1956 – Francia. Un sacerdote es asesinado. Un mal se extiende. La secuela del gran éxito mundial sigue a la hermana Irene en su enfrentamiento con Valak, la monja demoníaca.

Ya os hablamos de la última entrega del universo de Expediente Warren aquí. Estrenada este septiembre de 2023, es la secuela del éxito ‘La Monja’, que aunque fue vapuleada por la crítica, se convirtió en uno de los mayores triunfos de taquilla del cine de terror reciente. Ahora volvemos a encontrarnos con la hermana Irene, que debe volver a derrotar al demonio Valak de una vez por todas. Regresa Taissa Farmiga, obviamente, confirmándola como una de las scream queens por excelencia de la Generación Z. Más acción, más misterio y un poco menos de terror en esta segunda entrega que se mueve continuamente entre la parodia y la tensión, y que llega el 27 de octubre justo para Halloween.

Plataforma: HBO MAX

Nadie te salvará

Sinopsis: Brynn Adams es una joven brillante y creativa que vive apartada de un vecindario que la ha aislado. Solitaria pero siempre optimista, Brynn encuentra consuelo entre las paredes del hogar donde creció, hasta que, una noche, unos extraños ruidos la despiertan. Estos provienen de unos intrusos a todas luces sobrenaturales. Brynn tendrá que librar un enfrentamiento lleno de acción con unos seres extraterrestres que amenazan su futuro mientras la obligan a enfrentarse a su pasado.

Os hablamos de esta película aquí. Es una de las cintas revelación de este año. Con apenas promoción, irrumpió en Disney Plus y en cuestión de horas todo el mundo estaba hablando de ella. El subgénero de terror home invasion es uno de los favoritos de los fans de este tipo de cine. Y ‘Nadie te salvará’ lo lleva al siguiente escalón gracias a tener de fondo una auténtica invasión alienígena. Digamos que ‘Nadie te salvará’ es una mezcla de ‘Señales’, ‘Hush’ y ‘Solo en casa’. Pero con el añadido de un final agridulce y complejo de digerir, pero que entendemos. Porque si algo consigue la película, es que empaticemos mucho con su protagonista, sobre todo gracias al portentoso trabajo de Kaitlyn Dever, su protagonista.

Plataforma: Disney Plus

La Conferencia

Sinopsis: Una conferencia para fomentar el espíritu de equipo entre los empleados municipales se convierte en una pesadilla cuando empiezan a circular acusaciones de corrupción que asolan el ambiente de trabajo. Al mismo tiempo, una misteriosa figura comienza a asesinar a los participantes.

De Suecia siempre nos llegan películas muy interesantes. La industria audiovisual allí es fuerte y, aunque no se han prodigado mucho en el cine de terror, este Halloween nos traer una película que mezcla varios géneros, entre ellos el slasher. Aunque el comienzo es lento y no acabamos de entender muy bien qué quiere contarnos, hay un punto de inflexión que provoca que la película vaya hacia arriba sin descanso. La segunda mitad de ‘La Conferencia’ es oro puro, y siempre con un equilibrio perfecto entre comedia y terror. Le falta alguna muerte más espectacular, pero todo cumple, y además no es muy larga. A destacar el trabajo de Adam Lundgren, que ya deslumbró en la serie ‘The Restaurant’.

Plataforma: Netflix

Hermana Muerte

Sinopsis: En la España de la posguerra, Narcisa (Aria Bedmar), una joven novicia con poderes sobrenaturales, empieza a trabajar de profesora en un antiguo convento, ahora colegio para niñas. Conforme pasen los días, los extraños sucesos y las situaciones cada vez más inquietantes que la atormentan terminarán por llevarla a desenredar la madeja de secretos que rodean al convento y acechan a sus moradoras.

Precuela-secuela del éxito de terror patrio ‘Verónica’, dirigido por Paco Plaza, un auténtico maestro del cine para pasar miedo. En esta nueva película, nos reencontramos con la Hermana Muerte, pero cuando era una joven novicia y tuvo que enfrentarse directamente al Mal en todo su esplendor. Con estreno este 27 de octubre, es una película perfecta para este Halloween, sobre todo si vives en España. Porque cuando lo que vemos transcurre en la zona en la que vivimos, siempre da mucho más miedo. Las cosas como son. Aria Bedmar es la auténtica estrella de la película, con momentos tan inquietantes como tenebrosos.

Plataforma: Netflix

El Exorcista (Montaje del director)

Sinopsis: Regan, una niña de doce años, sufre fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Éste, convencido de que el mal no es físico sino espiritual, cree que se trata de una posesión diabólica, y decide practicar un exorcismo…

¿Qué decir de ‘El exorcista‘ que no se haya dicho ya? El clásico entre los clásicos del cine de terror. Logró asustar a toda una generación de cinéfilos en los años 70, provocando mareos, infartos y huidas a todo correr de las salas de cine. Además, logró un buen puñado de nominaciones a los Oscar (y también de premios, como el de Mejor Guion Adaptado). Un antes y un después no solo en el cine de terror, sino en el cine en general. Su manejo de la tensión, del ritmo, de los tiempos, y sobre todo esos efectos prácticos tan tenebrosos hicieron de ‘El exorcista’ un clásico incontestable que hay que revivir todos los Halloween. Este montaje del director, además, añade varias escenas inéditas, como la ya famosa escena de las escaleras.

Plataforma: HBO MAX

Skinamarink

Sinopsis: Dos niños se despiertan en medio de la noche y descubren que su padre ha desaparecido, y que todas las ventanas y puertas de su casa ya no están.

Una de las propuestas de terror más extrañas de los últimos años. Grabado como si fuera found footage sin serlo del todo, es una película inquietante, sobre todo gracias a su sonido y a su imagen casi velada. Cuanto menos sepas de esta película antes de verla, mucho mejor. Porque es una cinta para dejarse sorprender. Eso sí, no es para todos los públicos. Es una propuesta muy extravagante que, o puede encantarte, o aburrirte a los cinco minutos. De todos modos, bien vale una prueba este Halloween, si quieres algo diferente.

Plataforma: Filmin

El Exorcista del Papa

Sinopsis: Película sobre Gabriele Amorth, un sacerdote que ejerció como exorcista principal del Vaticano, realizando más de cien mil exorcismos a lo largo de su vida. Amorth escribió dos libros de memorias donde detalló sus experiencias luchando contra Satanás.

Si hablamos de parodia del género, en este año tenemos una gran muestra con la película de Russell Crowe. Cuanto menos en serio se toma, más divertida es. A ver, está catalogada como película de terror, pero hay momentos demasiado cómicos como para tomarla muy en serio. Pero eso es lo divertido de ‘El exorcista del Papa’: lo desvergonzada que es. Podría pasar por una película de terror de los 90. Y Russell Crowe se lo pasa pipa dando vida al exorcista real Gabriele Amorth. Quitando algunos deus ex machina que no acaban de funcionar del todo, es una película muy disfrutable y muy divertida de ver en compañía este Halloween. Sobre todo por esa Segovia con mar y acantilados… Cuando la veas, sabrás a lo que me refiero.

Plataforma: Movistar Plus

¿Quién puede matar a un niño?

Sinopsis: Tom y Evelyn son una pareja de turistas ingleses que viaja a una población costera española para disfrutar al fin de una tardía luna de miel. Sin embargo, cuando llegan, se quedan decepcionados: el lugar es demasiado bullicioso para pasar las tranquilas vacaciones que ellos habían planeado. Deciden entonces alquilar una barca para visitar una pequeña isla en la que Tom había estado cuando era más joven. Su sorpresa será mayúscula cuando descubran que los únicos habitantes de la isla son niños, unos niños que, animados por una misteriosa fuerza, se rebelan contra los adultos.

Uno de los clásicos del cine de terror español es este cuento macabro de Chicho Ibáñez Serrador. Si hay algo que dé miedo y perturbe a partes iguales, son los niños. Y el mítico realizador lo lleva a la máxima expresión, mostrándonos una isla donde no hay adultos…¿La razón? Unos niños sedientos de sangre. Con muy poco, logra construir una tensión difícilmente superable hoy en día. Pocas localizaciones, una banda sonora muy bien cuidada y unas interpretaciones que, aunque a veces se acercan a la sobreactuación, consiguen trasmitir ese miedo atroz que sienten los personajes. Un must para este Halloween y para cualquier cinéfilo de terror que se precie.

Plataforma: FlixOlé

Totally Killer

Sinopsis: Después de que su madre sea asesinada en Halloween, una adolescente rebelde viaja en el tiempo hasta 1987, donde debe detener al joven aspirante a asesino y volver a la línea temporal que le corresponde antes de quedar atrapada en el pasado para siempre.

Esta película protagonizada por Kiernan Shipka (‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina’), es la última propuesta de terror de Amazon Prime Video. Y sigue la estela de otras comedias de terror como ‘Feliz día de tu muerte’ o ‘Este cuerpo me sienta de muerte’. De hecho, comparten productores. ¿Quién pensó que era buena idea mezclar terror y viajes en el tiempo? Pues sorprendentemente funciona, aunque la iluminación parece de un plató de Mediaset. Se nota un poco de desgana en todo el metraje, tanto de los intérpretes como del propio realizador. No hay muertes memorables ni persecuciones arriesgadas. Aun así, funciona para ver sin prestar mucha atención. Y es un slasher, algo que siempre nos gusta, por muy malo que sea.

Plataforma: Amazon Prime Video

Dulces criaturas

Sinopsis: Un misterioso virus penetra en una escuela transformando a los niños preadolescentes en una cuadrilla salvaje de pequeños zombis. El menos esperado de todos deberá liderar a los profesores, en la lucha por sus vidas, contra sus monstruosos alumnos.

Sí, en SkyShowtime hay otras películas de terror como ‘La Purga’ o ‘Scream’. Pero nos apetece rescatar esta película de culto protagonizada por Elijah Wood, Nasim Pedrad o Alison Pill. Volvemos a los niños en el terror. En este caso, una plaga de ‘piojos’ les convierte en zombies sedientos de sangre. Una comedia cínica, ácida y que transcurre en un colegio, mientras los profesores tratan de salvar sus vidas contra una horda de infantes malvados. Como curiosidad, uno de los guionistas y protagonistas es Leigh Whannell, director de ‘Insidious 3’, ‘El Hombre Invisible’, o guionista de las primeras entregas de la saga ‘Sam’.

Plataforma: SkyShowtime

El Extraño

Sinopsis: Una joven se muda a un nuevo apartamento con su prometido y se ve atormentada por la sensación de ser acosada por un hombre que la observa desde un edificio de enfrente.

Maika Monroe es una de las actrices más interesantes de los últimos años. Nos lo demostró en la maravillosa ‘It Follows’, y lo confirma en ‘El Extraño’. Esta película no es terror al uso, sino más bien thriller inquietante que nos avisa sobre nuestros vecinos. ¿Realmente conocemos a la gente de la ventana de enfrente? Con toques de ‘La ventana indiscreta’ y con una crítica social que se va acrecentando según avanza la trama, ‘El extraño’ es una película muy interesante para ver este Halloween, sobre todo por su premisa sencilla y su puesta en escena tan teatral muchas veces.

Plataforma: Movistar Plus

Misterio en Venecia

Sinopsis: En la Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, Poirot, ahora retirado y viviendo en su propio exilio, asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo, cuando uno de los invitados es asesinado, por lo que depende del ex detective descubrir una vez más al asesino.

Os hablamos de esta película aquí. Se trata de la tercera entrega de las adaptaciones de Agatha Christie que está llevando a cabo Kenneth Brannagh junto a 20th Century Studios (la antigua FOX). El realizador y actor británico se mete en la piel del célebre detective Hércules Poirot una vez más para añadir elementos sobrenaturales y de terror a las historias de la llamada reina del suspense. Aunque la adaptación no es del todo fiel, no importa porque construye un relato totalmente diferente que, sorprendentemente, funciona. Venecia es una ciudad de misterio, de asesinatos, muy cinematográfica. Si a eso le añadimos un viejo palacete, gente con secretos y una tormenta, tenemos ‘Misterio en Venecia’, de lejos la más divertida de las tres adaptaciones recientes.

Plataforma: Disney Plus

Evil Dead Rise

Sinopsis: Historia de dos hermanas separadas cuyo reencuentro se ve interrumpido por el surgimiento de demonios poseedores de carne, empujándolos a una batalla por la supervivencia mientras se enfrentan a la versión de familia más aterradora que se pueda imaginar.

Si el remake de Fede Álvarez ya sorprendió, para bien, actualizando a la perfección el clásico de Sam Raimi para las nuevas generaciones, esta secuela lleva todo un paso más allá. Más disfrutona, más desvergonzada, más gore (recordemos el momento con el rallador de queso) y más palomitera que su predecesora. Empieza con calma, pero poco a poco se acaba convirtiendo en un festival de sangre muy Halloween. Criaturas lovecraftianas, desmembramientos, posesiones y una madre muy, muy mala. Cuidado porque os vais a reencontrar con ella en vuestras pesadillas.

Plataforma: HBO MAX