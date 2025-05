Estrenos semanales que llegan a Netflix, Prime Video o Movistar+ del 12 al 18 de mayo: de 'Legado' a 'Gladiator 2'

Todos tenemos puestos los ojos en Melody y su participación en Eurovisión. Estamos con nuestra diva valiente y poderosa, y confiamos en que va a quedar en una muy buena posición. Pero, para pasar el tiempo hasta que llegue esa gran final eurovisiva, tenemos que entretenernos con más cosas, ¿verdad? Y ahí están nuestras plataformas de streaming favoritas para ayudarnos por el camino. Netflix, Apple TV+, Movistar Plus+ o SkyShowtime nos traen unas cuantas series y películas para que lleguemos a mitad de mayo con un buen sabor de boca.

Para empezar, en Netflix tenemos tres estrenos muy potentes: lo nuevo de Manolo Caro, 'Serpientes y escaleras'; lo nuevo de Jose Coronado, 'Legado' y el thriller dramático danés 'Los secretos que ocultamos'. En el apartado de series también tenemos una nueva apuesta de ciencia-ficción firmada por Apple TV+: 'Matabot', basada en una popular saga literaria ganadora de los premios más prestigiosos. Y, si preferimos una buena dosis de cine, también tenemos buenas opciones. SkyShowtime al fin estrena 'Gladiator 2', uno de los éxitos de taquilla de 2024. También podremos ver 'El Exorcista: Creyente', en Movistar Plus+. Y, si también queremos darle un vistazo a uno de los grandes fracasos del cine reciente, ahí tenemos 'Megalópolis', la última película de Francis Ford Coppola.

Estrenos en Netflix

Serpientes y escaleras

Sinopsis: La maestra de un colegio de renombre se ve envuelta en una disputa entre dos alumnos. Lo que parece un incidente más cambiará la vida entera de la protagonista en una historia sobre la ambición, el poder y la gloria.

Manolo Caro regresa a Netflix. El creador de 'La casa de las flores' vuelve para darnos una de esas propuestas tan suyas que, o bien funcionan perfectamente, o no acaban de encontrar su ritmo real. Definida como una "comedia oscura, sexy e incorrecta", tenemos como protagonista a Cecilia Suárez como una profesora que no quiere conformarse con nada. Junto a ella, Juan Pablo Medina, Martiño Rivas, Marimar Vega, Benny Emmanuel, Loreto Peralta, Michelle Rodriguez y Luis Felipe Tovar. Moviéndose como siempre entre la comedia y el drama, es el primero proyecto del director mexicano en Guadalajara, "retratando la ciudad, retratando el día a día de la sociedad y dónde se mueve. Hicimos un retrato muy auténtico y moderno. La ciudad se presta muchísimo, está más verde que nunca", explicó para PubliMetro.

Fecha de estreno: 14 de mayo

Los secretos que ocultamos

Sinopsis: Ruby, una joven ‘au pair’ filipina, desaparece en uno de los barrios más ricos de Dinamarca, al norte de Copenhague. Su vecina Cecilie está convencida de que le ha pasado algo y Angel, su propia ‘au pair’, empieza a investigar los rumores que circulan entre las numerosas ‘au pairs’ de la zona. Todo apunta a que se ha cometido un crimen. Sin embargo, la policía no da prioridad al caso de la extranjera desaparecida y Aicha, la nueva investigadora, necesita toda la ayuda posible de Cecilie y Angel.

'Reservatet', en su idioma original, es un thriller danés ambientado en un lujoso barrio de Dinamarca. La trama gira en torno a la desaparición de una 'au pair' filipina, lo que lleva a una vecina, Cecilie, a investigar y descubrir secretos oscuros que amenazan su mundo aparentemente perfecto. "Plantear una historia criminal en este entorno privilegiado permite explorar cómo la aparente intimidad puede ocultar verdades perturbadoras. ¿Qué ocurre cuando la crianza de los hijos se delega a au pairs extranjeras?", se pregunta su creador, Ingeborg Topsøe, en Mundiario.

Fecha de estreno: 15 de mayo

Legado

Sinopsis: Federico Seligman se retira de sus empresas de comunicación para recuperarse de una enfermedad que le tiene dos años al margen. A su vuelta descubrirá que sus hijos se han convertido en unos desconocidos y están llevando los negocios por un rumbo que él detesta. Federico hará todo lo inimaginable para que sus hijos no destrocen su legado.

En la nueva serie de Netflix creada por Carlos Montero, Pablo Alén y Breixo Corral, Jose Coronado se mete en la piel de Federico Seligman, un magnate de la comunicación y los negocios y padre de cuatro hijos. Belén Cuesta, Diego Martín, Natalia Huarte y María Morera dan vida a Yolanda, Andrés, Guadalupe y Lara respectivamente, los hijos de Federico, y herederos del imperio mediático al que ha dedicado toda su vida. Una nueva serie familiar repleta de tensiones, que puede recordarnos a la estupenda 'Galgos' de Movistar Plus+. O incluso a la americana 'Succession'. Ocho episodios que han dirigido Eduardo Chapero-Jackson y Carlota Pereda, y que prometen convertirse en el nuevo éxito de Netflix, porque Jose Coronado parece tener esa fórmula más que estudiada...

Fecha de estreno: 16 de mayo

Estrenos en Movistar Plus+

El Exorcista: Creyente

Sinopsis: Desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años, Victor Fielding ha criado solo a su hija Angela. Pero cuando Angela y su amiga Katherine desaparecen en el bosque, solo para regresar tres días después sin recordar lo que les sucedió, se desencadena una cadena de eventos que obligarán a Victor a confrontar el mal y, en su terror y desesperación, busca a la única persona viva que ha presenciado algo así antes: Chris MacNeil.

David Gordon Green fue contratado para hacer una trilogía reinicio de la mítica saga de 'El exorcista'. Ya había conseguido traer a la actualidad 'Halloween', aunque sus tres películas fueron desinflándose. La primera de ellas fue un éxito de taquilla, pero las otras dos enfrentaron a los fans de la saga y no dejaron buen sabor de boca. Parecía que este nuevo acercamiento al cine de terror le podría redimir... pero 'El Exorcista: Creyente' es una sucesión de sinsentidos que anclan a la película desde casi el comienzo. Y eso que la premisa prometía un giro interesante, porque nos encontrábamos ante dos hermanas poseídas. El juego que podía dar su conexión se queda sepultado en un guión pobre y con poco espacio para la sorpresa. Además, hace un uso torticero del personaje de Chris MacNeil, que vuelve a ser interpretado por Ellen Burstyn.

Fecha de estreno: 15 de mayo

Megalópolis

Sinopsis: Una fábula épica romana ambientada en una América moderna imaginada. La ciudad de Nueva Roma debe cambiar, lo que provoca un conflicto entre César Catilina, un genio artista que busca saltar hacia un futuro utópico e idealista, y su opositor, el alcalde Franklyn Cicero, que sigue comprometido con un statu quo regresivo, perpetuando la codicia, los intereses particulares y la guerra partidista. Dividida entre ellos está la socialité Julia Cicero, la hija del alcalde, cuyo amor por César ha dividido su lealtad, obligándola a descubrir lo que realmente cree que la humanidad merece.

Qué decir del último proyecto de Francis Ford Coppola que no se haya dicho ya. Largamente pospuesto, 'Megalópolis' era la película soñada del director de 'El Padrino' o 'Apocalypse Now!'. Contaba con Adam Driver como protagonista, y un presupuesto que constaba casi en su totalidad de dinero puesto por el propio Coppola. Al final, la película fue lo de menos, porque es una locura de un genio que no acaba de funcionar nunca a pleno rendimiento. Visualmente poderosa, tiene una historia tan brillante por momentos, y pueril en otros, que da como resultado una mezcla inclasificable. Sí, tuvo una enorme ovación en Cannes pero, últimamente, eso no sirve casi para nada. Tiene fans, por supuesto, pero también tiene muchos detractores. De todos modos, es una auténtica experiencia, y hay que verla.

Fecha de estreno: 18 de mayo

Estrenos en SkyShowtime

Gladiator II

Sinopsis: Dieciséis años después de la muerte de Marco Aurelio, Roma está gobernada por los despiadados emperadores gemelos Geta y Caracalla. El nieto de Aurelio, Lucio Vero, vive bajo el seudónimo de Hanno con su esposa Arishat en el reino norteafricano de Numidia. El ejército romano dirigido por el general Acacio invade y conquista el reino, esclavizando a Lucio junto con otros supervivientes. Los esclavos son llevados a Ostia, donde Lucio es comprado por el maestro de cuadra Macrinus, que le promete la oportunidad de vengarse matando a Acacio si gana suficientes combates para llegar al Coliseo.

'Gladiator' es, sin lugar a dudas, uno de los clásicos modernos del cine. Aunque ya ha cumplido 25 años, ha sobrevivido el paso del tiempo. Con un Russell Crowe en su mejor momento, y una recreación de Roma espectacular, triunfó en taquilla y en los Oscar. Ahora, más de dos décadas después, ha llegado su largamente esperada secuela. En este caso, con Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington. El problema es que lo que funcionaba hace 25 años ahora se ha perdido. Scott prima el espectáculo a la historia, y el CGI a los efectos más artesanales. Y sí, 'Gladiator II' es espectacular y tiene escenas increíbles, pero en general, es una descafeinada secuela a un clásico del cine. Solo Denzel Washington parece haber entendido su papel y se lo pasa en grande.

Fecha de estreno: 16 de mayo

Estrenos en Apple TV+

Matabot

Sinopsis: En un futuro tecnológico, un robot de seguridad rebelde consigue en secreto voluntad propia. Para no llamar la atención, se une a regañadientes a una nueva misión. Debe proteger a unos científicos en un planeta peligroso... aunque solo quiere ver culebrones.

Alexander Skarsgård se convierte en el protagonista de la nueva serie de ciencia-ficción de AppleTV+. Basada en 'Sistemas críticos', primera novela de Martha Wells, 'Matabot' nos lleva a ese género que tan bien se el da a Apple ('Fundación' o 'Separación' son claros ejemplos de ello). Pero aquí con un buen giro, que la convierte en una comedia sobre el sentido de la vida, con una IA que prefiere ver 'Pasión de Gavilanes' a defender a los seres humanos. Y mira, lo entendemos. Creada por Chris Weitz ('Diabólica', 'La brújula dorada') y Paul Weitz ('La vida de Flynn'), 'Matabot' puede convertirse en un hito en la plataforma y en las series sci-fi. No en vano, la novela de Wells ganó los prestigiosos premios Hugo, Nebula, Locus y unos cuantos más.

Fecha de estreno: 16 de mayo

