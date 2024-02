Chenoa clama contra la injusticia del jurado de ‘El Desafío 4’: «Voy a defender mi trabajo»

Chenoa ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más sonados de la última gala de ‘El Desafío’. Si bien la semana pasada la cantante quedó paralizada y abandonó su reto, esta semana ha llegado hasta el final. El momento de tensión de este viernes llegó cuando la concursante conoció las valoraciones del jurado. Fue entonces cuando la artista puso el grito en el cielo por cómo la habían puntuado y dejó claro su enfado a Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura.

Si algo está claro, es que Chenoa va a ser una de las concursantes que más momentazos nos regale en esta edición del concurso presentado por Roberto Leal. La mallorquina se enfrentó esta semana a un número de danza sobre una plataforma que no paraba de girar. «Hemos trabajado muchísimo. Es un número durísimo. Si no se ve tan duro es porque lo estamos haciendo súperbien», explicó la concursante, que reveló incluso que los ensayos le habían costado un viaje a la enfermería.

Los miembros del jurado felicitaron a Chenoa por su actuación nada más acabar. «Me parece que has hecho el mejor número musical de este desafío y uno de los mejores de todos los que llevamos viendo en las distintas ediciones», confesó Juan del Val. Sin embargo, ese entusiasmo no se vio en las valoraciones finales, donde la cantante obtuvo una baja puntuación. Fue entonces cuando la artista, muy enfadada, se vio obligada a pronunciarse. «No voy a menospreciar el trabajo de mis compañeros, pero sí que voy a defender mi 10», comenzó a explicar la concursante.

Chenoa estalla contra el jurado

«Las horas de trabajo, las lesiones y todo lo que ha hecho mi equipo, merecía un 10 por vuestra parte», continuó señalando la presentadora de ‘OT 2023’, que se dirigió a la mesa del jurado con gesto serio. «Yo generalmente no digo nada, pero, hoy me he enfadado. No me parece justo», espetó la intérprete de forma tajante mientras los jueces se preparaban para responder a las réplicas de la de Mallorca.

Puntuaciones de Chenoa en ‘El Desafío’

«No me parece justo para mi equipo. Que me pongáis a mi un 7, me parece fantástico porque no sé bailar, pero a la gente que curra me sabe fatal. Se han dejado la piel y han estado desde la mañana a la noche», continuó explicando Chenoa, decidida a dejar clara su disconformidad con cómo se había valorado su complicada actuación. «Pero es que te puntuamos a ti, Chenoa, no a tu equipo. Todos los equipos tienen un 10″, respondió finalmente Santiago Segura, que no pudo seguir escuchando el discurso de la cantante.

La artista se mantuvo firme en su postura y justificó sus sonadas reacciones en el programa. «Lo sé, pero me parecería muy falso que te dijera ‘Gracias, qué chachi’ porque yo no soy así. Al igual que lloro, me enfado. De todas formas, gracias al jurado, pero lo tengo que defender», sentenció la intérprete de ‘Cuando tú vas’. Finalmente, Juan del Val reconoció que él le hubiese otorgado la máxima puntuación, pero que los jueces solo pueden repartir un 10 durante la gala.