Avance ‘Pecado original’, capítulo miércoles 7 de febrero: Halit le quita la custodia a Yildiz

‘Pecado original‘, la serie turca que se ofrece diariamente en las tardes de Antena 3, lanza un nuevo capítulo este miércoles, 7 de febrero en su horario habitual. La ficción otomana ha vivido un giro drástico esta semana, tras la insospechada boda entre Halit y Ender, y la expulsión de Yildiz de la mansión y de sus vidas.

En el anterior episodio de ‘Pecado Original’, Halit humillaba a Yildiz, expulsándola en plena ceremonia y ordenándola abandonar la mansión. Sin dinero, tras haberle cancelado todas sus tarjetas y sin un lugar a dónde ir, se mudará temporalmente junto a su bebé y su madre con un antigua amiga de Asuman. Además, Ender se instalaba nuevamente a vivir en la mansión Argun como esposa de Halit.

Descubre aquí todo lo que sucederá en el próximo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 estrena este miércoles 7 de febrero de 2024 a partir de las 17:00 horas, después del episodio 2808 de ‘Amar es para siempre’:

‘Pecado original’ – Capítulo del miércoles 7 de febrero

Metin, el abogado de Halit, se lleva a Halit Can en ‘Pecado original’

Después de mandar a la calle a Yildiz, la joven Yilmaz va a vivir uno de los episodios más dolorosos en su vida. Y es que Halit ha pedido una orden judicial para que Halitcan viva con él hasta que se termine el juicio por la custodia. El empresario logra consumar su objetivo final y gana su primera partida a Yildiz. Así Metin, el abogado de Halit, se presenta en la casa donde se han mudado y les comunica que tienen que entregarle al bebé, o acudirá la policía a llevárselo. A Asuman y a su amiga no les queda otra que ceder.

Yildiz, que no se encontraba en ese momento en la casa, se queda destrozada al volver y enterarse que ha perdido a su pequeño, mostrándose completamente fuera de sí y sin poder reprimir las lágrimas tras haberlo perdido todo por culpa de Halit. Pero Kaya va a ayudar a su amiga ejerciendo personalmente como su abogado.

Yildiz, desolada en ‘Pecado original’

Por su parte, Kerim, que fue despedido fulminantemente por Halit de su trabajo en plena boda, no se va a quedar de brazos cruzados y trata de sellar un pacto con Sahika a la que propondrá que haga uso de su posición en el Holding Argun y le mantenga como CEO en la empresa para castigar a Halit por haberla dejado plantada en el altar.

Por otro lado, Yigit volverá de Estados Unidos y se encontrará en su casa con una situación que no se imagina. Además, descubriremos si ha conseguido arreglar sus problemas con Lila o si, por el contrario, han decidido poner fin a su relación. Sahika no va a perder la ocasión y a su llegada le desvela que su madre se ha casado para vengarse de ella y de Yildiz.

Sahika cuenta la verdad a Yigit en ‘Pecado original’

Ante tal descubrimiento, Yigit acude rápidamente a visitarla a la mansión para tratar de entender por qué se ha casado a escondidas con Halit si no le quiere. Cuando se reencuentra con Ender está muy enfadado, y discute con ella asegurando que ya no es nadie en su vida: «Tú ya no eres mi madre». Ella trata de justificarse contándole que todo obedecía a una venganza tras haber sufrido una infidelidad de su padre Kaya, pero el joven no la comprende.

La llegada de Yigit va a desembocar un torbellino, y Sahika va a jugar de nuevo un papel fundamental a espaldas de su archienemiga Ender y su nuevo marido, utilizando a Yigit para provocar las primeras tensiones en el recién estrenado matrimonio.