Avance ‘Amar es para siempre’, capítulo del miércoles: la impactante muerte de otro personaje

‘Amar es para siempre‘ vive ya sus capítulos finales en Antena 3 después de once años en emisión siendo la serie líder de las sobremesas. Por lo pronto, la serie producida por Diagonal TV ofrecerá este miércoles 7 de febrero el capítulo 2808 en su horario habitual.

En el último capítulo de ‘Amar es para siempre’, Lola sufría un fuerte varapalo al ser detenida por la policía. Una detención que Elena aprovechaba para conseguir que Malena se ponga de su parte y en contra de su verdadera madre Lola.

Por su parte, Román decide obrar en consecuencia y enfrentarse de una vez por todas a su madre después de descubrir que Elena está detrás de las muertes de Chimo y Federico.

Por su lado, el asesinato de Daniel Falcón en plena calle deja a Silvia completamente hundida después de ver como muere en sus brazos. Por su parte, Marisa se mostraba muy molesta con Pelayo después de que su pareja no aceptase su ayuda en El Asturiano.

Finalmente, Alicia informaba a Crespo de que Sofía e Isidro le investigan por la muerte de Ester.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 2808 de ‘Amar es para siempre’ que Antena 3 emitirá este miércoles? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 2808 de ‘Amar es para siempre’: Soria muere en la cárcel

Tras ser encarcelada por tenderle una trampa a Elena, Román no dudará en ayudar a los Gómez para poder pagar la fianza y sacar de la cárcel a su pareja, Lola.

Paralelamente, Quintero entra en escena para pedirle a Lola que no se acerque a Malena y que no la vea. Algo que es bastante difícil de cumplir pues ella no está dispuesta a dejar que su hija esté junto a su madre adoptiva.

Por su parte, Elena no está dispuesta a que Lola salga de prisión y por ello da un paso más allá y decide ampliar la denuncia a Lola y contrata a Alicia como abogada.

Por otro lado, Soria aparece muerto en la cárcel. Una noticia que dejará en shock a todos y que hará que muchos consideren en el King’s que Crespo pudiera tener algo que ver y algo que también llegará a pensar Alicia.

Rafa recibe la mejor noticia que podría esperar y finalmente Pelayo acaba aceptando la ayuda de Marisa en el bar.