Avance ‘Pecado original’, capítulo martes 20 de febrero: Yildiz delata a Feride ante Hasan

‘Pecado original‘, la serie turca que se emite cada tarde en Antena 3, estrena un nuevo capítulo este martes, 20 de febrero en su horario habitual. La llegada de los Kuyucu va a poner patas arriba la vida de los protagonistas de la ficción, donde Yildiz va a seguir acercándose a Çagatay y Hasan Ali se centrará en ganarse a Ender.

En el anterior episodio de ‘Pecado Original’, Mert trató de arrebatar las acciones de Zehra, pero ella desconoce las malas intenciones de su marido. Por su parte, Yildiz no paró de buscar la manera de conquistar a Çagatay, y dieron un paseo juntos, además conoció a Hasan Ali, el nuevo socio del holding, que es el padre de Çagatay. Cuando le visitó en su despacho, irrumpía Feride, ex mujer de Hasan y madre de Çagatay, que acusó a Yildiz de ser la amante de Hasan.

Entérate a continuación de todo lo que ocurrirá en el próximo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrece el martes, 20 de febrero de 2024 a partir de las 17:00 horas, después del episodio 2817 de ‘Amar es para siempre’:

‘Pecado original’ – Capítulo del martes 20 de febrero

Yildiz y Asuman visitan el despacho de Hasan en ‘Pecado original’

Yildiz vuelve a visitar a Hasan Ali junto a su madre Asuman para delatar lo que le ha hecho Feride. Cuando se dirigen a su despacho malmeten contra su ex mujer, y le confiesan el lío que ha montado asegurando que eran amantes en su encuentro en el apartamento de su hijo, para que tome cartas en el asunto.

Hasan, muy avergonzado, le acabará pidiendo disculpas, y se compromete a llamar a Çagatay para frenar el malentendido. Comprobaremos como la joven Yilmaz va a hacer muy buenas migas con el sucesor de Halit desde el primer contacto entre ambos, e intentará estrechar su relación con él, y más sabiendo que es el padre de Çagatay.

Hasan Ali y Ender en ‘Pecado original’

Por otro lado, Hasan va a tener que lidiar con la enemistad de Ender desde el primer momento, que seguirá poniéndoselo muy difícil en la empresa. Y es que la hermana de Caner no se fía ni un pelo de su nuevo socio y tratará de investigar qué es lo que oculta. El magnate va a tener la oportunidad de oro cuando Ender le comunique que la empresa asume cada dos años el patrocinio de la Bienal de Arte Moderno, y está al cargo ella misma, pero solo queda un mes para los preparativos. Por ello, le reclama a Hasan que apruebe el presupuesto destinado para eso.

Finalmente, y tras su reticencia inicial, el empresario da luz verde a organizar dicho evento cultural para contentar a Ender. Y es que el poderoso nuevo presidente del Holding va a buscar continuamente la manera de ganarse su simpatía, aunque va a tropezar en el intento una y otra vez.

Çagatay en ‘Pecado original’

Mientras tanto, Yildiz no desiste con su amor platónico e insiste a Çagatay para hacer planes juntos, pero el hombre que se ha convertido en la nueva obsesión de la joven Yilmaz sigue dándole largas, y le asegura que no tiene tiempo para ella. Además, Feride le va a declarar la guerra.

Y es que después del malentendido con su ex marido, Feride se va a entrometer para frenar los planes de Yildiz de acercarse a su hijo, ya que no quiere que quede con ninguna mujer. Feride no soporta a Yildiz, la considera vulgar y cree que no le conviene a Çagatay, por lo que no lo hará ninguna gracia verla merodeando continuamente.