Avance ‘Pecado original’, capítulo lunes 5 de febrero: El vuelco a toda previsión de Halit y Ender

‘Pecado original‘, la serie turca que se ofrece cada tarde en Antena 3, lanzará su próximo capítulo el lunes, 5 de febrero en su horario habitual. La ficción otomana ha cerrado una semana llena de tensiones, con el doble juego de Ender para destruir a Yildiz, la alianza de Halit y Sahika o el plan de fuga de Kerim.

En el anterior episodio de ‘Pecado Original’, Kerim organizaba su plan final para robar el dinero del Holding Argun junto con Mert y después huir. Sin embargo, comprobaba que ya no tenía el poder de firma. Después caía en la trampa de Halit tras creerle que todo se debía a algo temporal por una reestructuración de la empresa. Además, Ender continuaba engañando a Yildiz, mostrándole unas fotos que le había hecho Sahika junto a Kerim. Mientras que Sahika y Yildiz ya tienen elegido el vestido de boda para subirse una de las dos al altar con Halit.

Entérate de todo lo que acontecerá la próxima semana en ‘Pecado original’, con las tramas del nuevo episodio que Antena 3 estrena el lunes, 5 de febrero de 2024 a partir de las 17:00 horas, justo a continuación del episodio 2806 de ‘Amar es para siempre’:

‘Pecado original’ – Capítulo del lunes, 5 de febrero

Halit junto a su abogado Metin en ‘Pecado original’

En el primer capítulo de la nueva semana de ‘Pecado original’ ya os avisamos que vienen curvas, con un giro inesperado que nadie vio venir. Ha llegado el gran día, y veremos a la vez como Yildiz y Sahika se preparan para su boda con Halit. La joven Yilmaz está muy feliz y emocionada antes de contraer matrimonio con el empresario. Por otro lado, Sahika también se arregla para casarse en secreto con Halit, y dar el golpe final a su archienemiga arrebatándole todo.

Mientras tanto, el empresario recurre a Metin, el abogado de familia de los Argun, para organizarlo todo y desenmascarar las mentiras de Yildiz. Así firma los papeles delante de su abogado para quitarle la custodia de Halit Can a Yildiz y cursarlo todo ese mismo día. Pero además se guarda un as en la manga final que no se podía imaginar.

Y es que en plena ceremonia, con Halit y Yildiz en el altar delante de todos los invitados, él anuncia insólitamente que no se van a casar. A continuación, Sahika irrumpe por sorpresa vestida de novia, pero Halit también la deja plantada. «Sahika no podemos casarnos, porque ya estoy casado», le garantiza a ella sin poder creérselo. El magnate las ha manipulado y engañado, y ha acabado dejando plantadas a las dos.

Halit anuncia que ya se ha casado y Ender se presenta como su esposa y también vestida de novia en medio de la celebración. «Amigos, mi mujer Ender Argun», exhibe a todos los invitados, cuyas caras son un auténtico poema. Todos se quedan absolutamente en shock.

Ender y Halit se casan en ‘Pecado original’.