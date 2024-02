Avance ‘Pecado original’, capítulo del martes 6 de febrero: Halit manda a la calle a Yildiz

Pecado original‘, la serie turca que se emite cada tarde en Antena 3, estrena un nuevo capítulo este martes, 6 de febrero en su horario habitual. La ficción otomana atraviesa una semana marcada por el vuelco absoluto que ha supuesto la boda de Halit y Ender, con un final trágico que se avecina y que cambiará el rumbo para siempre en la serie.

En el anterior episodio de ‘Pecado Original’, llegaba el gran día al celebrarse la boda más esperada por todos cuyo desenlace nadie podía haber visto venir. Con Halit y Yildiz en el altar delante de los invitados, él anunciaba que no se iban a casar. A continuación, Sahika irrumpió por sorpresa vestida de novia, pero Halit también la dejaba plantada. El magnate entonces confirmó que ya se había casado y Ender se presenta como su esposa y también vestida de novia en medio de la celebración, dejando en shock a todos.

Entérate a continuación de todo lo que ocurrirá en el próximo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 emite el martes, 6 de febrero de 2024 a partir de las 17:00 horas, después del episodio 2807 de ‘Amar es para siempre’:

‘Pecado original’ – Capítulo del martes 6 de febrero

Halit se venga de Yildiz en ‘Pecado original’

Yildiz está impactada. No puede creer que Ender la haya traicionado para ganarse la confianza de Halit y volver a casarse con él. Además, está en shock por la humillación que ha sufrido por parte de Halit, quien despide a Kerim delante de todos los invitados. «Kerim estás despedido, no quiero verte más, fuera», le exige muy enervado. Mientras Yildiz está completamente fuera de sí. «Me las pagarás», le amenaza la joven Yilmaz tras ser expulsada por Halit en plena ceremonia.

Mientras tanto, descubrimos a través de un flashback como orquestaron su boda. Ender le entregó a Halit en su despacho las pruebas necesarias para arrebatarle la custodia de Halit Can a Yildiz, con unas fotos de ella junto a Kerim. Además, el empresario confesó a su socia que Sahika también tenía fotos de ambos en su posesión, y que le había amenazado con utilizarlas, obligándole a casarse con Sahika, pero que él había actuado para quitárselas. No obstante, Ender le hace una proposición que él no pudo rechazar, contraer matrimonio para darles una lección a ambas.

Yildiz se muda a vivir a la casa de una amiga de Asuman en ‘Pecado original’

¿A dónde acudirá Yildiz tras ser expulsada de la mansión, señalada falsamente de adulterio e incluso de ser una ladrona? Por ahora, tan solo Halitcan permanecerá junto a ella, pero desconoce hasta cuando. Sin casa a donde ir, Yildiz coge a su bebé y se marchan a vivir con una antigua amiga de Asuman, que las acogerá en su casa y se mudan temporalmente allí. Mientras la joven Yilmaz trata de encontrar un trabajo, porque Halit ha cancelado todas sus tarjetas y no tienen dinero.

Paralelamente, Ender que ya no disimula la rabia que siente por Yildiz, ha consumado su pacto bomba con Halit casándose de nuevo con él para vengar a su prometida, porque creía que su hasta entonces inseparable amiga le había traicionado y dado la espalda tras su divorcio y que se había aliado con Şahika. Tras el impacto que ha supuesto su boda secreta, se instala de nuevo a vivir en la mansión Argun, pero no va a ser un camino de rosas y tendrá que lidiar con varios conflictos.