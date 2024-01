Un colaborador de ‘Espejo Público’ se rebota con Susanna Griso por lo que llega a decir

La tensión entre Susanna Griso y uno de sus colaboradores ha subido por las nubes este miércoles en ‘Espejo Público’. El magacín matinal de Antena 3 abordaba esta mañana de nuevo las polémicas fotos de Genoveva Casanova, cuando se ha producido un desencuentro en plató. Luis Pliego no pudo contenerse cuando escuchó un comentario de la presentadora sobre las fotografías y le acusó en directo de mentir.

La sección ‘Más Espejo’ nos da cada día más dramas y momentos de tensión entre Griso y sus colaboradores. Este miércoles, la comunicadora recordó que una persona del entorno de Cayetano Martínez de Irujo se había puesto en contacto con ella. Fue ahí cuando la conductora del espacio reveló que Genoveva Casanova habría sido víctima de un supuesto chantaje para retirar las fotos.

Entonces, Luis Pliego salió en defensa de la revista Lecturas. «Vamos a hablar de Cayetano que ayer se mostraba muy enfadado… Decía que iba a interponer una demanda…», aseguró Susanna antes de que el periodista tomase la palabra.

«Prepárate Luis, que vienen curvas», advirtió Gema López a su compañero y director de Lecturas. Y es que, las acusaciones de «posible chantaje y extorsión» que Susanna Griso puso sobre la mesa, apuntaban directamente a los fotógrafos de la revista. Después de emitir un vídeo que recogía todo lo ocurrido con las fotografías de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca, Luis Pliego se defendió de las insinuaciones.

Susanna Griso, acusada de mentir

Susanna Griso y Luis Pliego en ‘Espejo Público’

«Bueno, a ver, a la pregunta si Genoveva fue extorsionada por los 25.000 euros, si fue extorsionada por alguien… la respuesta es no», sentenció de forma rotunda el colaborador de ‘Más Espejo’. «Tengo pruebas», aseguró Pliego, que procedió a mostrar a sus compañeros el calendario de la revista que dejaba ver cómo se había llevado a cabo la «captación y compra» de las polémicas fotografías.

Gema López seguía sin creerse la versión de su compañero. «Te estoy contando la verdad, si no te la quieres creer es tu problema», espetó Luis Pliego, algo molesto por el linchamiento iniciado por Susanna Griso. «Yo no he extorsionado a nadie», insistió el director de la revista de nuevo. El plató entonces quedó dividido entre quiénes creían a Luis y quiénes lo acusaban de extorsión. «A mi eso me parece tan blanco y en botella… Ella es una profesional de la exclusiva», apuntó una de las colaboradoras, apoyando al director de Lecturas.

La colaboradora insinuó así que la propia Genoveva había sido la cabeza pensante detrás de toda la exclusiva. «Ella suele mentir», añadió Pliego para apoyar el comentario de su compañera. «Se lo ha inventado para tener una coartada», explicó el periodista. «A mí me han reproducido la palabra chantaje», recordó Susanna Griso en mitad del debate. Fue entonces cuando Luis Pliego se plantó ante lo que insinuaba la presentadora. «Eso es mentira», sentenció el colaborador.