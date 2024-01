Sandra Barneda no tolera lo que oye sobre las mujeres en ‘Así es la vida’: «No mezclemos»

Habitualmente, Sandra Barneda se tiene que poner seria en ‘Así es la vida‘ con José Antonio Avilés o Antonio Montero. Sin embargo, este viernes, la presentadora ha tenido que pararle los pies a Raquel Arias por un comentario que había hecho sobre las mujeres al tratar de defender a su amiga Gabriela Guillén.

Todo se producía después de que este jueves, José Antonio Avilés asegurara que Gabriela Guillén mintió en ‘De Viernes’ cuando aseguró que solo había recibido dos transferencias por parte de Bertín Osborne. Y es que según el colaborador, el cantante y presentador le habría hecho hasta diez transferencias a la colombiana de un importe que ascendería a 13.900 euros.

Algo que según Raquel Arias es falso según lo que había podido hablar con su amiga Gabriela. «Hemos estado hablando y está muy cansada de todo esto que está saliendo porque una vez más parece que a las mujeres tenemos que dejarlas como que somos unas busconas y unas aprovechadas y aplaudir a la persona que tiene dinero y no me parece justo», soltaba la colaboradora antes de Sandra Barneda le parara los pies.

No obstante, antes Raquel Arias aseveraba que Gabriela Guillén le iba a demostrar que todo lo que ha dicho Avilés sobre las transferencias es mentira. «¿Nos va a ofrecer los extractos?», le preguntaba César Muñoz. «No, ella obviamente ella me va a demostrar que esto es mentira», destacaba la colaboradora.

Era entonces cuando Sandra Barneda se ponía de pie para hacer un repaso de las transferencias que según el entorno de Bertín Osborne le habría hecho el cantante a Gabriela. «Si Gabriela miente en todo esto también queda desacreditada. Pero esto no es como Salomón, uno de los dos va a quedar fatal. A un nivel…», aseveraba la presentadora mientras César le pedía a Gabriela que mostrara los extractos para demostrar quién miente si Bertín o ella.

Sandra Barneda frena en seco las acusaciones de Raquel Arias

«Vamos a dejar clara una cosa. Aquí no se ha producido ninguna acusación. Lo que ocurre es que Gabriela en ‘De Viernes’ dice que son dos transferencias. Le preguntan si son por una cantidad de 10.000, ella se ríe y no dice nada. Y la respuesta del entorno de Bertín lo que dice es que suma 13.900 euros, aquí no se ha acusado a nadie. Ha sido respuesta y contra respuesta», sentenciaba la presentadora.

Después de que Raquel Arias volviera a defender que su amiga está recibiendo ataques por ser mujer, Sandra Barneda levantaba la voz y le frenaba en seco. «Ataques a la mujer, vamos a ser justos que a mí me han puesto a parir por atacar a Bertín. Está bien Raquel que a veces cuando no lo vemos claro, y por ser mujer no la voy a defender. No mezclemos las cosas. Aquí hay agua que no está clara. Aquí no se trata de ni a los favorecidos ni a los desfavorecidos. Soy libre. Intento por la balanza y que no me la den, ni por un lado ni por otro«, destacaba la presentadora.

«El discursito de la mujer hace mucho daño realmente al discurso real de las mujeres que tenemos que hacer. En este caso no hay un discurso de una mujer. Es una persona que ha ido a un programa de televisión que ha nombrado unas transferencias y cuando le han preguntado por 10.000 euros se ha callado. Hay una respuesta del otro entorno y dicen que es esto. Ahora que le hayan robado la sillita del bebé me parece kafkiano», sentenciaba cabreada Sandra Barneda.