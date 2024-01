Pedro Ruiz sentencia con estos tres calificativos el cartel de la Semana Santa de Sevilla

Pedro Ruiz tampoco se ha reprimido en dar su opinión sobre la inmensa polémica generada en redes sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla. El asunto está en la conversación social desde que se presentara este fin de semana y el actor y presentador, muy dado a pronunciarse sobre cualquier cosa en X, no ha querido quedarse fuera de la corriente.

La imagen representa al Cristo Resucitado y es obra del pintor Salustiano García. Su hijo, Horacio, le ha servido de modelo perfecto para una creación que el mismo autor ha definido como un Cristo «joven y bello» y como «metáfora de pureza» tras la resurrección. Sin embargo, está en el punto de mira, sobre todo de un sector ultraconservador.

Hay una parte importante de gente que lo defiende y lo ve con buenos ojos, pero son muchos también los que consideran que esa representación es totalmente inapropiada por ser demasiado irreal y sexualizada. Hay otros que van más allá, llegando a decir que es un Cristo «muy gay».

Pues bien, ante todo este revuelo, Pedro Ruiz se ha mojado a fondo, siguiendo los pasos de otros rostros mediáticos como Juan del Val, Ana Rosa Quintana, Jaime Cantizano o Iñaki López. «Seguí ayer la ‘polémica’ del cartel de la Semana Santa sevillana. Y me recordó un viejo pensamiento chino que dice: ‘Hagas lo que hagas te equivocarás'», arranca la publicación del intérprete en X.

Y no se queda ahí. «A mí me parece limpio, inclusivo y sencillo«, sentencia alto y claro, mostrando así su apoyo a esta obra y a su autor Salustiano García. «Pero no soy un referente. Dejé de confesarme a los 10 años», concluye Pedro Ruiz su post, haciendo uso de su habitual sarcasmo.