Jaime Cantizano dice todo esto ante las críticas en TVE al cartel de Semana Santa de Sevilla

Es la polémica del fin de semana. El controvertido cartel promocional de la Semana Santa de Sevilla ha generado un auténtico revuelo en redes sociales y entre los sevillanos. Por ello, ‘Mañaneros’, el espacio que presenta Jaime Cantizano en las mañanas de La 1 ha querido analizarlo este lunes. Para ello, el espacio se trasladaba a las calles de Sevilla con uno de sus reporteros para conocer las opiniones de la gente. Y se han podido escuchar opiniones para todos los gustos desde los que lo defienden hasta los que han llegado a decir que es «muy gay».

También, Jaime Cantizano conectaba en directo con Salustiano García, el autor del cartel. «Todos los Cristos tienen una mirada dulce y amable. Han dicho que es gay, es muy retorcido todo. Estamos en 2024, ¿otra vez la homosexualidad va a ser un insulto? Esto no es muy cristiano», soltaba el pintor. «Solamente hay que conocer un poco la obra de Salustiano, sus figuras, sus personajes son personas, son seres con luz y es un reconocido autor», defendía el presentador.

Justo después, Jaime Cantizano también le daba voz a Pablo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Social, y gran detractor del cartel. «No nos gusta porque no se adecua para nada a lo que es la Semana Santa, que comienza el miércoles y culmina con el domingo de la Resurrección. Pero esta imagen no se corresponde con los sentimientos religiosos», empezaba diciendo señalando la juventud del Cristo que había representado Salustiano.

«La tez no es blanca, es morena, es un judío, recordemos como es la etnia de los judíos. Esto no es ser carcas es defender unos valores y unas tradiciones. La Semana Santa de Sevilla es aquella en la que se ve el sufrimiento, a Cristo y un nazareno cargando. Esto no es Semana Santa», trataba de defender el activista.

Mientras Jaime Cantizano le frenaba para recordar que se trata de un Cristo resucitado. «Es un Cristo resucitado, no es yacente«, recalcaba el presentador. «Lo sé. Pero la Semana Santa comienza con un Cristo crucificado. Si quieres hacer un cartel de resurrección es perfecto, pero no es de Semana Santa que se la conoce como semana de dolores», insistía Pablo Hertfelder.

Jaime Cantizano sentencia las palabras de un activista católico

Justo después, el presentador de ‘Mañaneros‘ no dudaba en preguntarle al activista por el motivo por el que dicen que es un «cristo afeminado». «Simplemente hay que ver que Cristo cuando va a ser crucificado se ve una imagen denigrada. Aquí vemos una imagen que es como si fuera un anuncio de cosméticos y es por lo que los católicos se sienten ofendidos«, respondía Hertfelder.

«Estamos viendo como se está colectivizando una imagen sacra. Y estamos viendo como el colectivo LGTBI está saltando a favor de esto y diciendo por fin tenemos un Cristo homosexual. Esto no lo digo yo, lo estamos viendo en redes sociales y eso ofende a las personas católicas», aseveraba el activista.

Tras ver como varias colaboradoras de ‘Mañaneros’ le cuestionaban a Hertfelder su argumento, Jaime Cantizano tomaba la palabra para zanjar la conexión y pronunciarse alto y claro sobre este asunto. «Supongo entonces Pablo que se habrá confundido el Consejo de Hermandades y Cofradías, el Obispado y gran parte de la sociedad, supongo que estarán confundidos y no han sabido ver lo que tu ves en este cartel», le replicaba el presentador.

«Gracias por tu opinión. Pero no me has respondido a que ve de afeminado o que es afeminado. Ahora mismo por las calles de nuestro país y en los institutos hay miles de chavales que van con esa barba, con ese pelo y ese cuerpo. No sé si puede pensar que todos ellos son afeminados«, sentenciaba Jaime Cantizano.

«La pregunta no es esa, la pregunta es quién conoció aquí a Jesucristo para opinar si fue o no fue afeminado», soltaba por su parte Marc Santandreu tras escuchar al activista en ‘Mañaneros’.