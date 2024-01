Paloma Barrientos, en rebelión ante lo que ha llegado a suceder con Lequio: «Maleducado»

Paloma Barrientos ha estallado contra Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’ este jueves por cachondearse de la información que ha ofrecido sobre Genoveva Casanova y el recién coronado Rey de Dinamarca.

La colaboradora ha asegurado que la mexicana estaba enamorada de Federico y él también de ella y ha sostenido que el impacto que han tenido las últimas noticias sobre ellos han provocado que se precipitara la abdicación de la reina Margarita II; una maniobra, a su juicio, para cortar los problemas amorosos de su hijo.

«Yo no pongo en duda lo que dices, pero como hay mucho silencio también hay mucha imaginación», ha comentado Alessandro Lequio, pero Paloma Barrientos ha seguido en sus trece y ha enfatizado su teoría en base a la información que maneja. Y lo ha hecho arrebatando el turno de palabra a su compañero.

«Yo he sido breve, has dejado que la Barri te cuente la divina comedia», ha soltado el conde. «No, yo no cuento la divina comedia, yo explico lo que tengo que explicar y como tú no diriges este programa, seguiré hablando y contando lo que a mi me parezca oportuno hasta que este señor me lo diga», ha replicado la tertuliana en referencia a Joaquín Prat.

«Y sigue, y sigue», le ha provocado Lequio. «Eres un maleducado», ha estallado ella con cara de pocos amigos. «Aquí hay un jefe que es don Joaquín y ya está» le ha espetado Alessandro a Paloma Barrientos. «Pero si yo no he sido jefe en mi puñetera vida ni lo quiero ser», ha reaccionado el presentador.

Acto seguido, mientras Barrientos continuaba exponiendo su información, Alessandro Lequio ha pasado a la burla simulando que se estaba durmiendo. «Qué maleducado es», ha vuelto a clamar ella. «Alessandro, eres un faltón, es un maleducado, tienes toda la razón», le ha apoyado Prat. «Lo has sido y siempre lo serás, maleducado», ha zanjado Paloma.