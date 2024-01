Alessandro Lequio dice punto final a la dirección en Telecinco: «A partir de hoy se acabó»

Alessandro Lequio ha sido muy firme y se ha plantado en pleno directo ante la dirección de ‘Vamos a ver’ en Telecinco respecto a toda la polémica que se ha generado en torno a la fundación de su hijo Aless y Ana Obregón; con informaciones que, a colación, apuntan a una mala relación entre ambas celebrities desde hace días.

De hecho, en el programa matinal de Telecinco se han azuzado estas habladurías y en una pieza se han recopilado determinadas palabras de Obregón y Lequio y se han interpretado como un cruce de dardos en plena tormenta. Algo que no ha gustado ni al propio Joaquín Prat: «Al contrario de lo que sostenemos en el vídeo, yo no creo que haya dardos ni por parte de Alessandro ni de Ana Obregón, sinceramente».

«No hay ningún dardo», ha buscado zanjar el conde. «Además, el término malicioso y oscuro es algo que yo utilizo en plan de broma en plató. El tema es agotador porque no hay nada, la fundación no tiene ningún problema; yo no tengo ningún problema; Ana no tiene ningún problema», ha replicado Alessandro Lequio, visiblemente tenso con que el asunto fuera noticia un día más y con que en su programa se aprovecharan de la generosidad que ha demostrado estos días atrás para continuar estirando el chicle.

«Ana Obregón y yo hemos tenido una relación extraordinaria articulada alrededor de nuestro hijo, siempre nos hemos llevado de maravilla, nunca hemos tenido ningún problema. Cada uno tenemos nuestra vida y nuestras circunstancias. Yo llevo 25 años con otra persona, estamos casados, tenemos una hija», ha subrayado el colaborador.

Es más, ha mostrado su malestar con el equipo de ‘Vamos a ver’ por seguir agrandando la bola que se ha fabricado de todo esto. «Y para concluir, es agotador que algunos intentéis meternos en un follón en el que nunca hemos estado y en el que nunca estaremos. Máximo respeto por ella, es la madre de mi hijo, le tengo cariño y aprecio», ha aseverado por enésima vez.

Por último, y tremendamente serio, Alessandro Lequio se ha dirigido de forma directa a la dirección del magacín matutino que lidera Joaquín Prat para plantarse ante esta situación y advertirles con que no vuelvan a sacar este tema, al menos ante él, porque pone punto y final definitivamente: «Finito, se acabó, no voy a hablar más de este tema. Lo digo de verdad eh. A partir de hoy se acabó».