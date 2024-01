El sonoro tirón de orejas de Joaquín Prat a su equipo en Telecinco por lo emitido este lunes

A Joaquín Prat no le ha agradado el cebo que se ha utilizado durante toda la mañana de este lunes en ‘Vamos a ver’ para abordar en el club social el primer concierto del año de Isabel Pantoja en el Bilbao Arena.

La tonadillera estuvo esplendorosa, pero hubo algún que otro incidente anecdótico: se olvidó de alguna letra y una asistente del público tuvo que ser expulsada por el equipo de seguridad por un altercado en plena actuación entre dos de dos seguidoras.

Algo que se ha destacado en ese señuelo elaborado por el equipo de Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’ con unos términos muy grandilocuentes además. «Despistes, Pantoja descentrada y su público desatado. ¿En peligro su gira?», se ha podido leer en un afán por exagerar la realidad.

Ha sido tras verlo cuando el presentador de Telecinco ha decidido dar un sonoro toque de atención a sus compañeros mientras miraba hacia donde se suele situar la dirección del magacín matinal. «Primera protagonista, Isabel Pantoja. Volvió a triunfar porque en los cebos que hacéis se nota un deje como de ‘puñetería’. Que si la lía uno del público, que si se ha olvidado de la letra…», ha sentenciado Joaquín.

«Ojo, respecto a lo de si se ha olvidado de la letra, yo he visto a algunos, no voy a citar, que cantan con el autotune y ella no. Isabel Pantoja triunfa en Bilbao», ha añadido Prat, insistiendo en que no era justo que la actuación de la cantante se resumiera únicamente en esas dos anécdotas. Acto seguido, se ha informado de que asistieron unas 5.000 mil personas y que se vendió casi todo.